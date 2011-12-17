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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

عطش خرید سکه ادامه دارد/

سکه تمام طرح قدیم 612 هزار تومان/ دلار 1385 تومان شد

سکه تمام طرح قدیم 612 هزار تومان/ دلار 1385 تومان شد

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را امروز شنبه 595 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی را 1600 دلار اعلام کرد و گفت: عطش خرید سکه توسط مردم همچنان ادامه دارد.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز شنبه در بازار 612 هزار تومان اعلام کرد و گفت: در عین حال، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 595 هزار تومان و قیمت بانکی آن هم 548 هزار و 600 تومان است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر اظهار داشت: هر قطعه سکه نیم بهار آزادی نیز طی روز جاری در بازار آزاد 285 هزار تومان و در بانک نیز 264 هزار و 680 تومان فروخته می شود.

کشتی آرای ادامه داد: هر ربع بهار آزادی هم در بازار 146هزار تومان و در بانک 132هزار و 80 تومان است. قیمت سکه گرمی نیز در بازار 78 هزار تومان و در بانک 73 هزار و 840 تومان فروخته می شود.

وی تاکید کرد: قیمت هر گرم طلای 18عیار 54 هزار و 200 تومان و هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی 1600دلار است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین قیمت خرید هر دلار را در بازار آزاد، 1375 تومان و قیمت فروش آن را 1385 تومان اعلام کرد و بیان داشت: یورو نیز امروز 1815 تومان قیمت خرید و 1825 تومان نیز فروخته می شود، ضمن اینکه هر پوند هم 2150 تومان خریداری و 2170 تومان فروخته می شود.

کشتی آرای با اعلام اینکه بورسهای معتبر دنیا طی دو روز آینده تعطیل است، از حفظ وضعیت قیمتی طلا در روزهای گذشته با اندکی کاهش سخن گفت و افزود: با توجه به فروش انواع سکه در بانکها، پیش بینی می شد که قیمت آن دچار کاهش شود که به دلیل وجود عطش خرید هنوز این اتفاق نیفتاده است.

کد مطلب 1485700

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