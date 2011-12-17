تجلیل از حجت کسری پیر غلام اباعبدالله

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زندوکیلی مدیر فرهنگی هنری منطقه 1 با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان هستیم و بزرگانی چون حاج حجت کسری در تمام زندگی، در راه ترویج فرهنگ عاشورایی و همنوایی با عاشقان و دلسوختگان اهل بیت(ع) گام برداشته اند بر خود وظیفه دانستیم در سلسله نشست های تجلیل از مفاخر شمیران، در روز سه شنبه 29 آذر ماه سال جاری از وی به عنوان یکی ازمفاخر مذهبی و معنوی شمیران تجلیل و قدردانی کنیم.

وی با اشاره به صدای رسا و لحن دلنشین حاج حجت کسری، حافظه فوق‌العاده و شعرهای جانمایه‌داری که از شاعران فراوان در خاطردارد، ادامه داد: در این مراسم علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری، علیرضا جاوید شهردار منطقه 1جمعی از مدیران عالی سازمان فرهنگی هنری شهرداری، حاج منصور ارضی و حاج علی انسانی از مداحان اهل بیت و جمعی از شهروندان و دوستداران امام حسین (ع) حضور دارند.

زندوکیلی افزود: از آنجا که حاج کسری به واقع برای همه هیأت‌های قدیمی شمیران، از احباب‌الحسنین چیذر ، تا احباب‌الائمه محل پایین تجریش تا بنی‌الزهرای اسدی، عشاق‌الحسین شمیران تا متوسلین به حضرت سکینه و .... نماد و نشان و حجت اخلاص و ارادتمندی به دستگاه اباعبدالله است، این مراسم در روز یاد شده از ساعت 18.30 در مسجد همت تجریش واقع در میدان تجریش روبروی حرم امامزاده صالح (ع) برگزار می شود.

حجت کسری متولد 1325 در محله قلهک شمیران است. محضر بسیاری از اساتید مداحی و شعر مذهبی را درک کرده و شاید آخرین بازمانده از نسل بزرگان مداحی تهران باشد که به سنت‌ها وفادار مانده و در عین حال نوآوری را نیز فراموش نکرده است.

حجت کسری از 12 سالگی عبای مداحی به شانه‌اش انداخته‌اند و از همان سال 42 جزء مداحانی بود که عاشورای آن سال را تبدیل به آغاز نهضت انقلاب اسلامی کردند و دسته‌جات عزاداری را به محل اعتراض به رژیم تبدیل نمودند.

تسلط او به آواز و الحان موسیقی سنتی تا حدی بود که چند بار از سوی مدیران و هنرمندان برای همکاری با رادیو تلویزیون وقت و اجرا در برنامه گل‌ها از او دعوت به عمل آمده بود اما او حاضر نشده بود که دستگاه امام حسین را رها کند و به دنبال موسیقی برود.