طرح تفصیلی شهر ابهر مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر شنبه در جلسه کمیسیون ماده 5، بررسی و پیگیری طرح جامع و تفضیلی شهر ابهر با بیان اینکه تهیه طرح تفضیلی شهر از ضروریات مدیریت شهری است، افزود: رعایت اصول شهرسازی و اجرای صحیح آن برای یک نسل و جامعه در آینده بسیار تعیین کننده است و نگاه متولیان امور شهری به طرح تفضیلی شهر باید نگاهی بلند مدت و عام المنفعه بوده و مردم از آن طرح بیشترین بهره را ببرند.

معاون امور عمرانی استاندار بومی سازی طرح تفضیلی شهرهای استان را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: طرح جامع و تفضیلی شهر ابهر باید هماهنگ با ویژگیهای فرهنگ بومی مردم ابهر باشد و متولیان تهیه و تدوین این طرح عظیم باید با این موضوع توجه کنند.

کریمی توجه به مقوله جمعیت در تهیه نقشه شهر را مهم ارزیابی کرد و افزود: در طراحی نقشه شهر باید به توازن جمعیتی به عنوان محور اصلی توسعه شهری توجه خاص شود تا بتوان خدمات شهری بیشتری را ارائه کرد.

معاون استاندار بسترسازی و ایجاد تسهیلات لازم برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را متناسب با نیاز اقشار مختلف شهر خواند و از اهداف بررسی و پیگیری طرح جامع و تفضیلی شهرهای استان دانست و اظهار امیدواری کرد: روند اجرا و پیگیری طرح تفضیلی شهرهای استان مطابق برنامه ریزی رضایت بیشتر مردم را در پیش خواهد داشت.

در ادامه ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات طرح تفضیلی شهر ابهر این طرح به تصویب کمیسیون ماده 5 رسید.