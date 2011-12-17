به گزارش خبرنگار مهر، تهران سالهای آلوده ای را سپری می کند. آسمان خاکستری و پر دود این روزهای دو متهم اصلی دارد خودرو و سوخت غیر استاندارد. خیابانهای این شهر پر شده است از خودروهایی که از بدو تولد بیمارند و سوختی که بر آلاینده های این شهر می افزایند.

معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در گفتگو با مهر می گوید: تا این دو مشکل بر طرف نشود نمی توان امیدی به حل مشکل آلودگی هوا داشت. مدتهاست که خودروسازان وعده ارتقاء کیفیت خود به یورو 4 و 5 داده اند اما همچنان این قانون را پشت گوش می اندازند.

کارشناسان معتقدند اعمال محدودیت استفاده از ماشین راهکار مناسبی برای حل مشکل ترافیک و الودگی هوای تهران نیست. طرح هایی همچون ایجاد محدوده طرح ترافیک، زوج و فرد کردن تردد خودروها در معابر مسکن های مقطعی هستند که نمی تواند به حل مشکل منتهی شود.



دربیشتر کشورها هر خانواده حداقل یک خودرو دارد اما چرا آنها همانند ما با مشکلات ترافیکی و آلودگی هوا دست به گریبان نیستند. پاسخ این پرسش تکراری را همه می دانیم. همه کارشناسان ترافیک با هر دیدگاهی توسعه حمل و نقل عمومی را تنها راهکار مشکلات فعلی پایتخت می دانند ولی چرا شهروندان تهرانی حاضرند ساعتها پشت چراغ قرمزو ترافیک معطل بمانند و سوخت آزاد بسوزانند، هوای آلوده تنفس کنند اما از وسیله نقلیه شخصی خود استفاده کنند.

کافی است یک بار قدم به مترو و اتوبوس در ساعات شلوغ روز بگذاریم. واگن های شلوغی که سوار شدن بر آنها به معجزه شبیه است.

مریم کمالی 25 ساله دانشجوی سال اول کارشناسی ارشد محیط زیست است. او که هر روز از خط اتوبوس تندرو اشرفی اصفهانی که کمتر از یکسال است به بهره برداری رسیده است استفاده می کند می گوید: از زمانی که این خط راه افتاده ترافیک منطقه بیشتر شده است. اتوبوس ها نیز بسیار شلوغ است و ما که با کیف و کتاب دانشگاه تردد می کنیم برایم استفاده از این وسیله بسیار سخت است.

او اضافه می کند: پارکینگ دانشگاه هم پولی شده و به نوعی ما را مجبور به استفاده از وسیله نقلیه عمومی کرده اند. اوضاع در متروی صادقیه غم انگیزتر است اگر همزمان با رسیدن متروی کرج به ایستگاه برسی باید چندین بار از سوار شدن به واگن صرفه نظر کنی زیرا مسافران کرج مترو سواران حرفه ای تری نسبت به سایر مسافران هستند.





این شلوغی ها گلایه بسیاری از شهروندان است تا آنجا که چندی پیش رئیس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: اینکه مسافران به دلیل حجم انبوه جمعیت در مترو، در شرایط نامناسبی بایستند دور از کرامت انسانی است.

مهدی چمران با اشاره به افزایش مسافران مترو و اتوبوس بعد از هدفمندی یارانه ها می گوید: با وجود آنکه استقبال شهروندان از مترو بیشتر شده اما واگن ها ظرفیت کافی را ندارند و حتی شاهد هستیم که در برخی نقاط مسافران برای آن که سوار مترو شوند، همدیگر را هل می دهند که این کار درست نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، بهترین راهکار برای حل این معضل را حمل و نقلی سریع و سالم می داند و می گوید: با گسترش حمل و نقل عمومی، استفاده از اتومبیل های شخصی کمتر خواهد شد و به دنبال آن از مصرف زیاد انرژی کاسته می شود و مردم نیز با وسیله ای تردد می کنند که هم سرعت بیشتری دارد وهم با صرف سوخت کمتر، از آلودگی بیشتر هوا نیز جلوگیری می کند.

در این سالها اتفاقات خوبی در حوزه اتوبوسرانی و مترو افتاده است. ایجاد و گسترش خطوط بی آر تی، افتتاح ایستگاههای مترو و... اما همچنان با نیازهای شهرتهران فاصله بسیاری دارد .

اگر مدیران دولتی و شهری تفاهمی در میزان کمک هایشان به توسعه حمل و نقل عمومی ندارند اما هر دو تنها نسخه ای را که بر ای درمان مشکلات پایتخت می پیچند افزایش خطوط مترو و اتوبوس است.

مروری بر اظهار نظران مدیران شهری نشان می دهد که همه درمان درد را می داند اما عقب ماندگی هایمان در سالهای گذشته سبب شده نتوانند نیازهای امروز شهروندان را در این حوزه بر طرف کنند.

نام سمت دیدگاه مصطفی محمد نجار وزیر کشور طی سالهای اخیر به ویژه در دولتهای نهم و دهم دولت کوشید تا زمینه‌های توسعه حمل و نقل عمومی شهری را با توجه به مزایای آن نظیر، مقابله با آلودگی هوا، تردد سریع شهروندان، صرفه جویی در زمان و سوخت فراهم کند. محمد هادی ایازی مشاور عالی شهردار تهران در سال بالغ بر 400 هزار خودرو سواری وارد شهر تهران ‌می‌شود و در طی دوره پنج ساله آینده شاهد دو برابر شدن خودرو‌ها در تهران هستیم در حالیکه زیر ساختهای حمل و نقل عمومی در حد انتظار توسعه پیدا نمی‌کند. جعفرتشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تجربه نشان داده هر زمان وسایل نقلیه عمومی با کیفیت در اختیار شهروندان قرار داده‌ و سطح خدمات‌رسانی خود را ارتقاء داده‌ایم، مردم از ظرفیت‌های به وجود آمده استقبال کرده و کمتر از وسیله نقلیه شخصی خود استفاده کرده‌اند حجت الاسلام محمدعلی رضایی عضو کمیسیون عمران مجلس توسعه حمل و نقل شهری با رفاه شهروندان رابطه مستقیم دارد، هر قدر برای توسعه حمل و نقل عمومی کار شود، باز هم کم است. ناصر سودانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی کمبود وسایل حمل و نقل عمومی باعث گرایش مردم به خرید و استفاده از وسایل نقلیه شخصی شده است، معضل ترافیک را هم به همراه داشته است.

حسن خسته بند عضو فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی نباید در هر مساله ای از جمله آلودگی هوا، شهروندان را مقصر بدانیم؛ چرا که وقتی امکانات کافی برای آن ها فراهم نیست، مجبورند رویه موجود را در استفاده از خودروهای شخصی در پیش گیرند.



تاخیر در آمدن قطارها و اتوبوسها، ازدحام و نبود اتصال و هم پوشانی خطوط با یکدیگر سبب شده است برخی از شهروندان تمایلی به استفاده از حمل و نقل عمومی نداشته باشند. هرچند که شهردار تهران معتقد است می توان چهارساله این مشکل را بر طرف کند و توسعه حمل و نقل عمومی خیال نیست اما به نظر می رسد زمان زیادی برای رسیدن به این باور نیاز است تا خودروی خود را در پارکینگ بگذاریم و با وسایل نقلیه عمومی در شهر تردد کنیم.