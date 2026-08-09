به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن پیام تبریک علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در پی افتخارآفرینی تیم‌ملی المپیاد هوش مصنوعی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کسب موفقیت درخشان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در سومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی (IOAI ۲۰۲۶)، افتخاری ارزشمند برای ایران اسلامی و نشانه‌ای روشن از توانمندی، خلاقیت و ظرفیت علمی نسل آینده کشور است.

این موفقیت، حاصل تلاش دانش‌آموزان نخبه، مربیان و معلمان پرتلاش و خانواده‌های همراه آنان است و بار دیگر نشان داد که سرمایه انسانی و استعدادهای جوان، مهم‌ترین پشتوانه ایران برای ساختن آینده‌ای دانش‌بنیان و پیشرو هستند. آموزش و پرورش خود را موظف می‌داند مسیر شناسایی، پرورش و شکوفایی این استعدادها را بیش از پیش هموار کند.

این افتخار بزرگ را به دانش‌آموزان عزیز تیم ملی هوش مصنوعی، خانواده‌های گرامی آنان، مربیان و جامعه فرهنگیان کشور صمیمانه تبریک می‌گویم و برای فرزندان پرافتخار ایران، سربلندی و موفقیت‌های روزافزون در عرصه‌های علمی و فناوری آرزو دارم.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش و پرورش