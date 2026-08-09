به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محسنی عصر یکشنبه در نشست مشورتی با علمای اهل سنت و مسئولان شهرستان آستارا با تأکید بر اینکه وحدت اهل سنت و شیعه ایران در سایه ولایت فقیه ناگسستنی است، اظهار کرد: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی سال‌هاست با طراحی جنگ ترکیبی و عملیات روانی، به دنبال ایجاد شکاف مذهبی و قومی در کشور هستند اما ملت ایران با هوشیاری و بصیرت، این نقشه‌ها را ناکام گذاشته‌اند.

وی وحدت را یک ضرورت دینی، اجتماعی و سیاسی دانست و افزود: تفرقه میان امت اسلامی از سوی استعمار پایه‌گذاری شده و امروز نیز ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب، مهم‌ترین ابزار دشمن برای ضربه زدن به امنیت و آرامش کشور است.

نقش اهل سنت در صیانت از انقلاب

مدیرکل سیاسی استانداری گیلان با اشاره به حضور مؤثر اهل سنت در صحنه‌های انقلاب، دوران دفاع مقدس و مقابله با اغتشاشات، گفت: اهل سنت پای انقلاب اسلامی ایستاده است و علمای این جامعه در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره مقتدرانه و مسئولانه عمل کرده‌اند.

وی افزود: پشتیبانی علمای اهل سنت در مقاطع حساس، یکی از پشتوانه‌های مهم امنیت و ثبات کشور بوده و این همراهی ارزشمند باید بیش از گذشته تقویت شود.

دشمن‌شناسی؛ نیاز امروز جامعه

محسنی با بیان اینکه هرجا اختلاف‌افکنی دیده می‌شود، یکی از برنامه‌های دشمن در حال اجراست، گفت: دشمنان پس از ناکامی در فشارهای مستقیم، اکنون به دنبال ایجاد شکاف اجتماعی و مذهبی هستند تا از این مسیر به اهداف خود برسند.

وی تأکید کرد: در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، علما و نخبگان شیعه و سنی باید ضمن تلاش برای رفع مشکلات، اقدامات دولت در سطح کشور را برای مردم تبیین و اطلاع‌رسانی کنند تا امید و همدلی در جامعه تقویت شود.

وحدت ملی؛ سرمایه بزرگ ایران در برابر تهدیدات

مدیرکل سیاسی استانداری گیلان با اشاره به شرایط حساس منطقه و تهدیدات خارجی، وحدت ملی را مهم‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: هر اندازه انسجام و همبستگی در جامعه تقویت شود، نقشه‌های دشمنان از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی با شکست مواجه خواهد شد.

وی افزود: نخبگان، علما، ائمه جمعه و جماعات و تمامی افراد اثرگذار جامعه باید با هوشیاری کامل از هرگونه دامن زدن به اختلافات پرهیز کرده و مردم را به صبر، امید، همدلی و اتحاد دعوت کنند.

وحدت شیعه و سنی؛ عامل هراس دشمنان

محسنی با اشاره به تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از جایگاه مذهبی جهت ایجاد اختلاف، گفت: به لطف الهی و درایت رهبران فکری و اندیشمندان، وحدت میان شیعه و اهل سنت در کشور پایدار است و در استان گیلان نیز شاهد همدلی بسیار مطلوبی هستیم.

وی افزود: دشمنان با وجود تلاش‌های فراوان برای ایجاد شکاف مذهبی، از مشاهده انسجام و وحدت شیعه و سنی در ایران هراسان هستند.

بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان اهل سنت

مدیرکل سیاسی استانداری گیلان بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، فرهیختگان و علمای اهل سنت را راهبرد وحدت‌آفرین دولت عنوان کرد و گفت: برخی مشکلات شهرستانی با نشست‌های دوطرفه میان مسئولان و علمای اهل سنت قابل حل است و این مسیر باید با جدیت ادامه یابد.

وی تأکید کرد: علمای اهل سنت و تشیع برای حفظ و تقویت وحدت تلاش می‌کنند و این همراهی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای امنیت و پیشرفت کشور است.