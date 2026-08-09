۳ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و تعمیرگاه ماینر در عسلویه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زارعی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران از شناسایی و جمع‌آوری سه مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز و یک تعمیرگاه ماینر از یک خانواده در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: این مراکز که توسط سه برادر اداره می‌شد، با دستور دادستان و همکاری دستگاه‌های ذی‌ ربط شناسایی و تجهیزات آن‌ها جمع‌ آوری شد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام بررسی‌های فنی، این عملیات با هماهنگی و دستور دادستان شهرستان عسلویه و با همکاری عوامل مربوطه انجام شد و تمامی تجهیزات غیرمجاز از محل کشف و جمع‌آوری شد.

مدیر اداره برق عسلویه با اشاره به حجم بالای مصرف برق این مرکز تصریح کرد: میزان برق مصرفی تجهیزات کشف‌ شده معادل مصرف برق حدود ۱۸۰ خانوار بوده که فشار قابل توجهی بر شبکه توزیع برق وارد می‌کرد و می‌توانست موجب افت ولتاژ و اختلال در تأمین برق مشترکان شود.

وی با بیان اینکه استفاده غیر مجاز از برق برای استخراج رمز ارز علاوه بر تضییع حقوق عمومی، خسارات سنگینی به شبکه برق وارد می‌کند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، موضوع را به اداره برق یا مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.

مدیر اداره برق عسلویه تأکید کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.