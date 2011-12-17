به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ رانندگان تاکسی پایتخت همزمان با 26 آذر (روز حمل و نقل) با حضور نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در محل فرهنگسرای خاوران برگزار شد.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران در این همایش از آغاز تحولات تاریخی در تاکسیرانی پایتخت خبر داد و اعلام کرد: همسو با اجرای تدابیر شهردار تهران، ارتقای کیفیت زندگی رانندگان تاکسی به صورت جدی در دستورکار این سازمان قرار دارد.
محمد احمدی بافنده افزود: از جمله تمهیداتی که در جهت آرامش خاطر و رفاه حال خانواده بزرگ تاکسیرانی در نظر گرفته شده، خانهدار شدن رانندگان تاکسی تهران است که اقدامات اجرایی اولیه آن از طریق انعقاد توافقنامه مربوطه به عمل آمده است.
واگذاری 15 هزار واحد مسکونی در شهر جدید پرند
وی با اشاره به این که در مرحله نخست 15 هزار واحد مسکونی در شهر جدید پرند با اولویت واگذاری واحدهای ساخته شده در فاز 5 آن شهرک به تعداد 10 هزار واحد به رانندگان تاکسی اقدام خواهد شد، اظهار کرد: از این 10 هزار واحد، 4 بلوک شامل 480 واحد یک خوابه، 120 بلوک شامل 7200 واحد دو خوابه و 38 بلوک شامل 2380 واحد سه خوابه هستند.
احمدی بافنده زمان تحویل بخشی از این واحدها را بهمن ماه سال جاری و موعد تحویل تعدادی دیگر را اردیبهشت ماه سال آینده اعلام و تصریح کرد: کلیه واحدها دارای آب، برق، گاز، تلفن، آمادهسازی و محوطهسازی میباشند و به هر یک از متقاضیان 25 میلیون تومان وام با دوره بازپرداخت 13 ساله با کارمزد 4 درصد پرداخت میشود.
صدور پروانه بهرهبرداری به 3 شرکت تاکسیرانی
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفی شرکتهای خصوصی تاکسیرانی اضافه کرد: این شرکتها به منظور امکان فعالیت بهتر و بیشتر باید از حداقل استانداردهای تعیین شده برخوردار باشند و در جهت بهبود این استانداردها تمام اهتمام خویش را به کار گیرند.
احمدی بافنده از آغاز صدور پروانه بهرهبرداری به شرکتهای خصوصی تاکسیرانی واجد شرایط خبر داد و گفت: سه شرکت تاکسی بیسیم تهران، راه پویان پایتخت سیر و ایمن سیر بانوان نخستین شرکتهاییاند که موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری شدند.
معرفی 15 راننده نمونه تاکسی پایتخت
بر اساس این گزارش در این همایش علاوه بر اعطای پروانه بهرهبرداری به مدیران شرکتهای مذکور از سوی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی، نسبت به اهدای لوح تقدیر به 15 راننده برگزیده تاکسی پایتخت همزمان با 26 آذر (روز حمل و نقل) نیز اقدام شد.
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