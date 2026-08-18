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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

برگزاری کارگاه «ادراک آکوستیک در نمایش عروسکی» در جشنواره تهران-مبارک

برگزاری کارگاه «ادراک آکوستیک در نمایش عروسکی» در جشنواره تهران-مبارک

کارگاه «ادراک آکوستیک در نمایش عروسکی» با حضور سهند اطهری، جمعه ۳۰ مرداد در مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در ادامه برنامه‌های آموزشی و تخصصی بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، کارگاه «ادراک آکوستیک در نمایش عروسکی» با ارائه سهند اطهری برگزار می‌شود.

این کارگاه با هدف انتقال دانش و تجربه‌های مرتبط با آکوستیک در فضای نمایش و به‌طور ویژه نمایش عروسکی طراحی شده است. در این نشست، مفاهیم کلیدی صدا و آکوستیک فضا، ادراک آکوستیک محیط اطراف و بررسی تطبیقی یافته های صداپرسه و سبک های نمایش عروسکی بررسی می‌شود.

همچنین در بخش عملی کارگاه، موضوعاتی همچون بازتاب، جذب، پخش و عبور صدا و تأثیر ویژگی‌های آکوستیکی محیط بر کیفیت اجرا مورد توجه قرار خواهد گرفت. بخش دیگری از این برنامه نیز به بررسی تطبیقی یا کاربردی یافته‌های صوتی و آکوستیکی در سبک‌های مختلف نمایش عروسکی اختصاص دارد.

کارگاه «ادراک آکوستیک در نمایش عروسکی» روز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

آرزو عالی، مدیر بخش آموزش بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک است.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران–مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6920403

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