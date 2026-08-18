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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

نسخه خطی یک کتاب ۷۴۲ ساله در مشهد رونمایی شد

نسخه خطی یک کتاب ۷۴۲ ساله در مشهد رونمایی شد

مشهد- نسخه خطی کتاب «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق» با قدمت ۷۴۲ سال در کتابخانه حرم مطهر رضوی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صداقت حسینی، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی در آیین رونمایی این نسخه خطی اظهار کرد: کتاب یاد شده به زبان عربی و مشتمل بر احادیث مرتبط با پاداش و عقاب اعمال و اثر محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق، از فقها و راویان حدیث شیعه در قرن چهارم قمری است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی افزود: این نسخه خطی ارزشمند به‌خط نسخ ۱۳ سطری توسط محمد عبید آل محمد، در ۲۰ ورق به ابعاد ۱۶ در ۱۲ سانتی‌متر، نوشته شده و قدیمی‌ترین نسخه خطی شناخته شده از کتاب ثواب الاعمال در کتابخانه‌های کشور به شمار می‌آید و در سال ۷۰۶ قمری کتابت شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع سه هزار و ۳۰۰ نسخه خطی شناسایی شده آثار شیخ صدوق هزار و ۳۵ نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود، افزود: از این تعداد ۴۲ نسخه خطی مربوط به کتاب ثواب الاعمال است.

کد مطلب 6920565

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