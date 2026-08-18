آیت الله دژکام: هدف نهایی آموزش و پرورش تربیت «انسان» است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر سه شنبه در اجلاسیه رؤسای آموزش و پرورش کشور در شیراز، با اشاره به آیه دوم سوره جمعه اظهار کرد: در این آیه دو وظیفه مهم پیامبر اکرم (ص) یعنی کار تربیتی و آموزشی بیان شده و امروز همین وظیفه پیامبرانه بر دوش مجموعه آموزش و پرورش قرار دارد.

وی با قدردانی از تلاش مدیران آموزش و پرورش فارس افزود: سه روز حضور مدیران در این اجلاسیه نشان‌دهنده همت و تلاش آنان است و ما نیز شاهد تلاش‌های مستمر مجموعه آموزش و پرورش برای فراهم کردن شرایط مطلوب و آرام تحصیل فرزندان مردم هستیم.

آموزش فرزندان؛ دغدغه جدی خانواده‌ها

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه مردم فرزندان خود را بسیار عزیز می‌دارند، گفت: خانواده‌ها نسبت به شرایط تحصیل فرزندانشان حساس هستند و توقع دارند آموزش و پرورش هر آنچه در توان دارد برای فراهم کردن شرایط بهتر انجام دهد.

آیت الله دژکام ادامه داد: در جلسات شورای فرهنگ عمومی و مباحث قرآنی نیز در خدمت مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش هستیم و از حضور و نظرات آنان بهره می‌بریم؛ چرا که کار معلمی انسان را پخته می‌کند و حضور فرهنگیان در جلسات موجب غنای بیشتر مباحث می‌شود.

همکاری حوزه و آموزش و پرورش باید تقویت شود

امام جمعه شیراز با اشاره به همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش فارس گفت: طیف همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش گسترده است و مدارس «امین» یکی از نمونه‌های این همکاری به شمار می‌رود.

وی افزود: حدود یک هزار و ۳۰۰ روحانی در مدارس «امین» با آموزش و پرورش همکاری دارند و همچنین معلمان بسیاری نیز دارای سابقه تحصیلات حوزوی هستند و جذب آموزش و پرورش شده‌اند.

آیت الله دژکام با تأکید بر ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد نیروهای حوزوی در مدارس بیان کرد: در جلسه‌ای با مدیران حوزه‌های علمیه فارس، گزارشی از نظرسنجی مدیران مدارسی که با روحانیون همکاری دارند ارائه شد که میزان رضایت از عملکرد آنان تا حدودی رضایت‌بخش بود، اما انتظار داریم این میزان رضایت به مراتب افزایش یابد.

وی ادامه داد: مقرر شد این نظرسنجی تکرار شود و در نقاطی که احساس ضعف می‌کنیم، با حمایت کارشناسی آموزش و پرورش و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مهارت‌افزایی، نیروهای حوزوی را متناسب با نیازهای آموزش و پرورش به‌روز کنیم.

دانش‌آموزان امانت مردم هستند

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه دانش‌آموزان امانت مردم هستند، گفت: انتظار می‌رود کار شایسته‌ای برای آنان انجام شود و اگر بخشی از کار را طلبه‌ها و بخش دیگری را معلمان بر عهده می‌گیرند، باید این مسئولیت با جدیت دنبال شود.

آیت الله دژکام با اشاره به آیه دوم سوره جمعه افزود: این آیه درباره مقام معلمی پیامبر اکرم (ص) است و ایشان نیز خود را معلم معرفی کرده‌اند؛ در این آیه، دو وظیفه «یتلو علیهم آیاته و یزکیهم» یعنی کار تربیتی و «یعلمهم الکتاب و الحکمه» یعنی کار آموزشی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: کار معلمی امروز همان وظیفه پیامبرانه‌ای است که بر دوش شما عزیزان در آموزش و پرورش قرار گرفته است و کار طلبه‌ها و معلمان در اصل کاری برای آخرت است.

ارزش انسان فقط با دانش نظری سنجیده نمی‌شود

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت توجه به تربیت دانش‌آموزان گفت: عادت بشر این است که پدر و مادر دوست دارند فرزندشان به جای خوبی برسد و مدرک معتبری بگیرد، اما وقتی می‌خواهیم ارزش واقعی یک انسان را بسنجیم، باید آن را با «ادب» او بسنجیم، نه فقط با دانش نظری.

آیت الله دژکام افزود: این نگاه تنها مختص مسلمانان نیست و در همه جای دنیا وجود دارد؛ ارزش انسان به ادب اوست و ما در مباحث پرورشی همین آداب را آموزش می‌دهیم.

وی خطاب به مدیران آموزش و پرورش گفت: انسان با ادب خود «انسان» است و انتظار دارم مدیران مجموعه‌های آموزش و پرورش در شهرستان‌ها برای تقویت این موضوع تدبیر جدی داشته باشند.

محتوای تربیتی مدارس غنی است؛ اجرا نیازمند توجه بیشتر است

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به محتوای کتاب‌های درسی اظهار کرد: سایت کتاب‌های درسی را بررسی کردم و متون آموزشی کشور در مباحث تربیتی و پرورشی بسیار غنی است و گمان نمی‌کنم تدوین محتوایی بهتر از این امکان‌پذیر باشد.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی در مرحله اجراست، گفت: در مقام اجرا، به آموزش این متون که بخش رسمی برنامه‌های آموزشی کشور است، کمتر توجه می‌شود.

آیت الله دژکام ادامه داد: می‌دانم هزاران کار اجرایی بر دوش مدیران آموزش و پرورش قرار دارد و مشکلات از هر طرف وجود دارد، اما هدف نهایی آموزش و پرورش تربیت «انسان» است.

ایجاد یک جریان تربیتی در مدارس فارس

امام جمعه شیراز بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش دروس تربیتی و پرورشی تأکید کرد و گفت: از گروه‌های مسئول و متخصصان دروس تربیتی و پرورشی در هر ناحیه بخواهید با جدیت و دلسوزی نسبت به تدریس این دروس سرمایه‌گذاری کنند تا دانش‌آموزان واقعاً تربیت شوند.

وی افزود: این موضوع را به یاد داشته باشید تا سال آینده بررسی کنیم که در این زمینه چقدر موفق بوده‌ایم؛ دوستان طلبه نیز در این مسیر همکاری خواهند کرد تا ان‌شاءالله یک موج و جریان تربیتی در مدارس ایجاد شود.

دژکام در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است همه دانش‌آموزان آن چیزی که ما می‌خواهیم نشوند، اما مهم این است که مطمئن باشیم آموزش و پرورش وظیفه خود را به‌درستی انجام داده و کوتاهی از ناحیه ما نبوده است.