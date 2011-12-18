فعالیتهای انتخاباتی مجلس در البرز با 10 کمیته پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر زارعی نژاد ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در دفتر اداره کل معاون سیاسی و انتخابات استانداری برگزار شد، اظهار داشت:‌ فعالیت های انتخاباتی زود هنگام استان البرز با 10 کمیته پیگیری می شود.



وی ابراز داشت: کمیته حراست، کمیته امنیتی، کمیته هماهنگی و امور شهرستان، کمیته فناوری اطلاعات، کمیته حقوقی، کمیته آموزش، کمیته پشتیانی از جمله کمیته های فعال در امر انتخابات هستند که دو کمیته بصیرت افزایی و کمیته بانوان نیز دو کمیته جدید هستند.



زارعی با اشاره به اینکه استان البرز دارای 21 قومیت مختلف است، گفت: این استان دارای ظرفیت های بسیار خوبی است و مردم طالقان و ساوجبلاغ در انتخابات مجلس دوره گذشته بالاترین حضور و مشارکت در امر انتخابات را داشته اند.

