زمان و نحوه آزادی 550 اسیر/ استقبال مقامات حماس از 41 اسیر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، دومین مرحله تبادل اسرای فلسطین و رژیم صهیونیستی امروز بعد از ظهر اجرا می شود.

در این مرحله 550 اسیر فلسطینی که 400 نفر از این افراد دو سوم دوران محکومیت خود را گذرانده اند از طریق گذرگاه بیتونیا و کرم ابو سالم به کرانه باختری و نوارغزه منتقل می شوند. تنها 41 نفر از این اسرا از اهالی نوارغزه محسوب می شوند.

همچنین 2 تن از این اسرا اردنی هستند که از پل النبی به اردن منتقل می شوند و 2 اسیر دیگر جزء ساکنان قدس شرقی می باشند و از طریق ایست بازرسی "عطروت" به این شهر اعزام می شوند.

بنا بر اعلام منابع سیاسی رژیم صهیونیستی هیچکدام از اسرای این مرحله وابسته به جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین نیستند و اسرای جنبش فتح یا دیگر جنبش های فلسطینی را تشکیل می دهند.

پایگاه خبری الیوم السابع نیز به نقل از "فوزی برهوم" سخنگوی رسمی جنبش حماس گزارش داد: آزادی 550 اسیر فلسطینی را یک دستاورد ملی توصیف کرد نه یک دستاورد حزبی.

وی ضمن قدردانی از نقش میانجیگرانه مصر در امضای قرارداد تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی گفت: نمایندگان، وزرا و رهبران جنبش حماس و دیگر گروه های فلسطینی امروز بعد از ظهر در برنامه ای به استقبال 41 اسیر غزه خواهند رفت.

"ایهاب غصین" سخنگوی وزارت کشور غزه نیز اظهار داشت: 41 اسیر غزه از طریق گذرگاه اسرائیلی کرم ابوسالم در شمال نوارغزه و تحت نظارت کمیته صلیب سرخ جهانی وارد نوارغزه خواهند شد.

در مرحله نخست قرارداد تبادل اسرای فلسطین و رژیم صهیونیستی که دو ماه پیش انجام شد 477 اسیر فلسطینی از جمله 27 زن فلسطینی در ازای آزادی "گلعاد شالیت" نظامی صهیونیست آزاد شدند.