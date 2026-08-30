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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

تصادف در گردنه قوشچی ارومیه یک فوتی و ۴مصدوم برجای گذاشت

تصادف در گردنه قوشچی ارومیه یک فوتی و ۴مصدوم برجای گذاشت

ارومیه - رییس اورژانس آذربایجان غربی گفت: در پی برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو با یک دستگاه تریلی در گردنه قوشچی چهارنفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بعد از ظهر یکشنبه بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های جاده‌ای سه‌راهی هشتیان، قوشچی و نوشین و همچنین یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس در صحنه، اقدامات لازم برای تریاژ و ارائه خدمات درمانی اولیه به مصدومان انجام شد و مصدومان حادثه برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه منتقل شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی، ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده‌ای، از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و ضمن رعایت فاصله طولی مناسب، با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

وی همچنین بر ضرورت توجه جدی رانندگان به علائم هشداردهنده و شرایط جوی و جاده‌ای، به‌ویژه در محورهای مواصلاتی و گردنه‌ها، تأکید کرد.

کد مطلب 6932273

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