عملیات ساخت ۷۵۰ واحد نهضت ملی مسکن در کامیاران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، عصر یکشنبه عملیات اجرایی دو سایت مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان کامیاران با حضور آرش زرهتن لهونی استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.
این دو پروژه در سایتهای ورمهنگ و بیار احداث میشوند و در مجموع زمینه ساخت ۷۵۰ واحد مسکونی را برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن فراهم میکنند.
سایت ورمهنگ در زمینی به مساحت ۲۱ هکتار پیشبینی شده و ۳۲۰ قطعه زمین در این محدوده برای ۵۸۵ متقاضی در قالب گروههای ساخت دو نفره واگذار شده است.
ارزش زمین اختصاصیافته به این سایت ۵۸۵ میلیارد تومان اعلام شده است.
در سایت بیار نیز سه هکتار زمین در قالب ۵۵ قطعه برای ۱۶۵ متقاضی در گروههای ساخت سه نفره واگذار شده و ارزش زمین این پروژه به ۲۲۰ میلیارد تومان میرسد.
در مجموع برای آمادهسازی این دو سایت، ۵۷ هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری و خاکریزی انجام شده که هزینهای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان داشته است.
عملیات اجرایی معابر هر دو سایت نیز هماکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
تأمین و واگذاری اراضی این پروژهها بر عهده ادارهکل راه و شهرسازی و عملیات خاکبرداری و آمادهسازی نیز توسط بنیاد مسکن انجام شده است.
با وجود پیشرفت عملیات آمادهسازی، هر دو پروژه با برخی موانع قانونی و اداری از جمله موضوع تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی و ماده ۱۱۲ قانون راه و شهرسازی مواجه هستند که رفع آنها برای تسریع در روند اجرای پروژهها ضروری است.
شهرستان کامیاران همچنین در زمینه تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است؛ ظرفیتی که میتواند نقش مهمی در توسعه مسکن و پاسخگویی به نیاز متقاضیان این شهرستان داشته باشد.
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