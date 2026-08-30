به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، دو طرح مهم حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت شهری کامیاران عصر یکشنبه با حضور آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استان و شهرستان به بهره‌برداری رسید.

این دو طرح شامل کمربندی ۳۴ متری شهید آذربار و کمربندی ۴۵ متری غرب کامیاران است که با هدف ساماندهی جریان ترافیک، کاهش عبور خودروهای سنگین از محدوده‌های مسکونی و ارتقای دسترسی‌های ارتباطی شهر اجرا شده‌اند.

کمربندی ۳۴ متری شهید آذربار در شرق کامیاران به طول یک هزار و ۸۰۰ متر و عرض ۳۴ متر احداث شده و پل این مسیر نیز دارای دهانه‌ای به طول ۲۴ متر است.

در ادامه این پروژه، یک خیابان ۲۰ متری به طول یک هزار متر نیز احداث شده که مجموع اعتبارات هزینه‌شده برای اجرای این طرح را به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسانده است.

بر اساس اعلام مسئولان، کمربندی شهید آذربار با بهره‌برداری از ظرفیت ایجادشده می‌تواند حدود ۲۰ درصد از بار ترافیکی شهر کامیاران را پوشش داده و نقش مؤثری در روان‌سازی تردد در این محدوده داشته باشد.

کمربندی ۴۵ متری غرب کامیاران نیز به طول ۲ هزار متر و عرض ۴۵ متر اجرا شده است. این پروژه علاوه بر مسیر اصلی کمربندی، شامل احداث میدان سه‌راهی شهرک صنعتی، میدان هه‌ورامان، اجرای روشنایی، جدول‌گذاری، آسفالت و خط‌کشی مسیر است.

برای اجرای این طرح نیز اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

کمربندی غرب کامیاران با خارج کردن بخشی از تردد خودروهای سنگین از بافت مسکونی، زمینه جداسازی بار ترافیکی و کاهش فشار تردد بر معابر شهری را فراهم می‌کند و از سوی دیگر دسترسی مناسب‌تری به محورهای ارتباطی منتهی به مریوان و روانسر ایجاد خواهد کرد.

افتتاح همزمان این دو پروژه را می‌توان گامی در راستای تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری کامیاران و ارتقای ایمنی و روانی تردد در این شهر دانست.