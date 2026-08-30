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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

نخستین پرواز ارومیه به شیراز و مشهد در فرودگاه ارومیه به زمین نشست

نخستین پرواز ارومیه به شیراز و مشهد در فرودگاه ارومیه به زمین نشست

ارومیه - مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی گفت: نخستین پرواز ارومیه به شیراز و مشهد در فرودگاه ارومیه امروز یکشنبه به زمین نشست.

عظیم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برقراری پرواز بین ارومیه و شیراز و مشهد گفت: زیرساخت های این امر مهیا شده و از امروز ۸ شهریور ماه هر هفته دو پرواز در این مسیر دایر شد.

وی اضافه کرد:در این راستا با هماهنگی های صورت گرفته پروازهای مسیر ارومیه به شیراز و مشهد از امروز ۸ شهریور ماه به صورت برنامه ای هر هفته دو پرواز در روزهای یک شنبه و چهارشنبه انجام می شود.

طهماسبی گفت: با برقراری پروازهای فوق، از فرودگاه ارومیه به مقاصد داخلی تهران،شیراز،مشهد و مقاصد خارجی استانبول بصورت روزانه انجام می شود.

کد مطلب 6932270

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