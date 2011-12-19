همایش "خورشید ولایت" دی ماه در ایرانشهر برگزار می شود

حجت الاسلام عباس دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دومین همایش خورشید ولایت اول دی ماه سالجاری با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی فاطمه الزهرا (س) ایرانشهر برگزار می شود.

وی گفت: این همایش به دلیل حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با سه روز تاخیر برگزار خواهد شد.

وی افزود: برگزاری این همایش به درخواست نهادهای مردمی ایرانشهر که میزبان رهبر معظم انقلاب در سال 1356 بوده اند، انجام می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه های جانبی این همایش، بیان داشت: همزمان با برگزاری این همایش 30 نفر از هنرمندان سیستان و بلوچستان چهره مقام معظم رهبری را نقاشی می کنند.

وی گفت: تابلوهای نقاشی این هنرمندان در نمایشگاهی که در محل مصلی ایرانشهر به مدت یک هفته برپا خواهد بود، در معرض بازدید عموم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: 55 قطعه عکس از آثار عکاسان سیستان و بلوچستان نیز که در سال های گذشته از رهبر معظم انقلاب عکس گرفته اند، در همین محل به نمایش در می آید.

دانشی اظهار داشت: برپایی نمایشگاه کتابهای منتشره درباره مقام معظم رهبری و گلباران خانه رهبری هنگام تبعید در ایرانشهر از دیگر برنامه های جانبی همایش یک روزه خورشید ولایت است.

رهبر معظم انقلاب 28 آذر 1356 از سوی رژیم طاغوت به مدت هشت ماه به ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان تبعید شدند اما برخی اقدامات ایشان از جمله جمع آوری کمک های خیرین برای سیل زدگان منطقه در خاطره مردم این دیار باقی مانده است.

مالک خانه رهبر معظم انقلاب چند سال پیش آن را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هدیه کرد که در زمان حاضر به عنوان موزه قرآن و عترت مورد بازدید علاقه مندان قرار می گیرد.