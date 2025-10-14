دانشی: توجه به قرآن و عترت اولویت همگانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس دانشی در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز گفت: توجه به برنامه‌های قرآنی توسط مسئولان و با همراهی مردم نقش مهمی در تحقق ارزش‌های الهی در جامعه و بین نسل جوان دارد.

وی به ضرورت ترویج قرآن و عترت بیش از قبل در استان تاکید کرد و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب سال‌ها پیش دستور تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن را دادند که هنوز این فرمان معظم له به صورت کامل اجرا نشده است و این نشان‌دهنده مظلومیت قرآن در کشور است.

این مسئول بیان کرد: ما وظیفه داریم با برنامه‌ریزی جدی‌تر و همکاری همه دستگاه‌ها، این مطالبه رهبر معظم انقلاب را محقق کنیم و نقش ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی مسئولان و سایر مجموعه‌های فرهنگی بسیار اهمیت دارد.

دانشی با اشاره به مسئولیت سنگین خدمت در نظام اسلامی گفت: در طول تاریخ، امامان معصوم (ع) در تنگناهای شدیدی قرار داشتند و فرصت ارتباط آزاد با مردم را نداشتند اما امروز ما در نظامی زندگی می‌کنیم که به برکت خون شهدا و هدایت امامین انقلاب این فرصت بزرگ فراهم شده است تا در مسیر خدمت به مردم، ترویج معارف دین و اعتلای فرهنگ جامعه گام برداریم.

وی در ادامه با اشاره به گستره مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت ارشاد از ساز تا نماز را پوشش می‌دهد، از هنر و موسیقی تا حوزه دین و قرآن و در صدور مجوزها نیز تلاش داریم با شجاعت و دقت تصمیم بگیریم تا هیچ برنامه‌ای در تضاد با ارزش‌های انقلاب اسلامی نباشد.

در این مراسم ضمن قدردانی از محمدرضا دهقان نیری به جای وی کاظم کمالیان به عنوان رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز معرفی شد.