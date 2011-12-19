مبادله قریب الوقوع جاسوس رژیم صهیونیستی با اسیران مصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی اعلام کردند: قاهره و تل آویو در آستانه توافق برای آزادی "عودا الترابین" جاسوس اسرائیلی قرار دارند.

منابع مذکور بیان کردند: "اسرائیل حسون" عضو کنیست اسرائیل و معاون سابق "شاباک" در حال حاضر برای اتمام مبادله الترابین با اسیران مصری در قاهره به سر می برد.

شایان ذکر است "عودا سلیمان الترابین" منتسب به یکی از قبایل سینا است که رژیم صهیونیستی سلیمان پدر وی را پس از جنگ 1967 به عنوان جاسوس به کار گرفت. وی در سال 1990 به همراه خانواده اش به اسرائیل گریخت و تابعیت اسرائیلی گرفت که به دنبال آن دادگاهی در مصر سلیمان را به 25 سال زندان محکوم کرد."عودا الترابین" فرزند سلیمان پس از مدتی دوباره به سینا بازگشت اما مقامات مصری وی را غیر مطلوب خواندند اما وی بدون توجه به اخطارهای قاهره به طورغیر قانونی به مصر بازگشت که دستگیر شد و همراه الترابین دستگاههای جاسوسی برای اسرائیل کشف شد.