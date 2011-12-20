ثبت به موقع وقایع حیاتی زمینه ساز برنامه ریزی دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمد رضایی شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه ثبت وقایع حیاتی شهرستان سروآباد اظهار داشت: سازمان ثبت احوال به عنوان یک دستگاه جایگاه حاکمیتی و زیر ساختی نقش اساسی و محوری در برنامه ریزی های مختلف کشور دارد و به همین دلیل ثبت به موقع وقایع حیاتی زمینه را برای برنامه ریزی بهتر و دقیق تر در جامعه را فراهم می کند.

وی عنوان کرد: با توجه به ایجاد دسترسی های آسان به تکنولوژی های جدید زمینه برای ثبت به موقع وقایع حیاتی در استان کردستان و شهرستان سروآباد فراهم شده است و انتظار می رود که مردم نیز در راستای مشارکت در این بخش همکاری و تعامل بهتری را با ثبت احوال و سایر سازمان های متولی امر در این بخش داشته باشند.

فرماندار سروآباد به اجرایی کردن طرح دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: دولت الکترونیک می تواند با الکترونیکی شدن این سازمان و صدور کارت ملی هوشمند جنبه عملیاتی پیدا کند چرا که کارت ملی مورد استفاده همه افراد جامعه در صورت هوشمند شدن می تواند در تمام عرصه ها کاربرد داشته باشد.

محمد رضایی بیان کرد: اولین گام در مکانیزه کردن ثبت احوال، به روز کردن پایگاه اطلاعات جمعیتی در استان کردستان و شهرستان سروآباد است که این مهم نیازمند اعتبار و توجه ویژه دستگاه های مسئول است.

مدیر کل ثبت احوال استان کردستان نیز در ادامه این نشست گزارشی از فعالیت ها و برنامه های اجرا شده در استان در حوزه ثبت وقایع حیاتی را ارائه کرد.

