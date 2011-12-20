"وارث کبیر" رهبر کره شمالی شد/ ژاپن، کره و آمریکا نگرانند

روز دوشنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر)، تلویزیون دولتی کره شمالی که خبر درگذشت کیم جونگ ایل، "رهبر اعظم" این کشور را گزارش کرده بود، اعلام کرد که کیم جونگ اون با لقب "وارث کبیر" جانشین پدر شده است.

رهبری کیم جوان سوال ها و نگرانی هایی را برای برخی از کشورها از جمله کره جنوبی، ژاپن و آمریکا درباره برنامه اتمی پیونگ یانگ بوجود آورده است.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در ملاقاتی با همتای ژاپنی خود در واشنگتن گفت: "ما هر دو خواستار یک انتقال قدرت صلح آمیز در کره شمالی و آرامش منطقه هستیم. امیدواریم بتوانیم با مردم کره شمالی رابطه برقرار کنیم. درباره وضع آنها هم نگرانیم."

اما چین یکی از متحدان کره شمالی با صدور بیانیه ای تاثر خود را از مرگ رهبر این کشور ابراز کرده است. در عین حال مردم کره شمالی در مراکز عمومی جمع شده و عزاداری می کنند.

بی.بی.سی درباره این‌انتخاب نوشت: کیم جونگ اون سومین نسل ازخاندان کیم است که درنظام کمونیستی کره شمالی به رهبری می رسد و قدرت حکومتی را در اختیار می گیرد. کیم ایل سونگ، نخستین رهبر نظام کمونیستی کره شمالی، هنگام حکومت بر این کشور از عنوان رئیس جمهوری دموکراتیک خلق کره استفاده می کرد اما پس از درگذشت او، کاربرد این لقب، ظاهرا به منظور حفظ حرمت بنیانگذار نظام کمونیستی این کشور، متوقف شد.

کیم جونگ ایل، فرزند کیم ایل سونگ، با لقب "رهبر اعظم" یا رهبر ارشد یا "رهبر محبوب" بر کره شمالی حکومت کرد و روز شنبه درگذشت.

در اطلاعیه ای که در مورد جانشینی کیم جونگ ایل از تلویزیون دولتی کره شمالی خوانده شد آمده است که "مهار ارابه انقلاب عظیم کره را اینک کیم جونگ اون در دست دارد که وارث کبیر آرمان های انقلاب و مرام خود اتکایی کشور و رهبر حزب، ارتش و خلق ماست."

این اطلاعیه می افزاید که "رهبری کیم جونگ اون تضمین کننده پیگیری اهداف انقلاب در خلال نسل های متوالی است، اهدافی که کیم ایل سونگ پایه گذاشت و کیم جونگ ایل به پیروزی هدایت کرد."

اطلاعیه رسمی حکومت کره شمالی حاوی جزئیاتی از نحوه انتخاب یا انتصاب رهبر جدید و مراسم احتمالی آغاز زمامداری او نیست و مانند بسیاری دیگر از جنبه های زندگی در کره شمالی، از جمله شرح حال کیم جونگ ایل، زندگینانه کیم جونگ اون هم چندان روشن نیست و ابهاماتی در آن وجود دارد.

"کیم جونگ ایل" نفر اول و "کیم جونگ اون" نفر یکی مانده به آخر، رهبران سابق و فعلی کره شمالی

آنچه که در اختیار رسانه های بین المللی قرار دارد حاکی از آن است که کیم جونگ اون در سال ۱۹۸۳ یا ۱۹۸۴ از همسر کیم جونگ ایل به نام کو یانگ هی، به دنیا آمد و سومین و کوچکترین پسر رهبر سابق کره شمالی است و منابع رسمی کره شمالی روز ۸ ژانویه سال ۱۹۸۴ را روز تولد او ذکر کرده اند.

ظاهرا کیم جونگ اون جوان در اواخر دهه ۱۹۹۰ برای فراگیری زبان انگلیسی با نام مستعار برای مدتی کوتاه در مدرسه ای در سوئیس به تحصیل پرداخت اما از جزئیات زندگی او پس از این زمان اطلاعی در دست نیست. تا چند سال قبل گفته می شد که احتمالا پس از کیم جونگ ایل، پسر بزرگ او به نام "کیم جون نام" رهبری کره شمالی را در دست خواهد گرفت اما به دلایلی، این تصمیم عملی نشد و دو سال پیش، رسانه های کره جنوبی نوشتند که شایع شده رهبر کره شمالی کیم جونگ اون را به جانشینی برگزیده است.

رسانه های دولتی کره شمالی در گزارش های خود از کیم جونگ اون به عنوان فردی با نبوغ استثنایی نظامی ستایش کرده اند که نشان می دهد انتخاب او از حمایت کامل ارتش، که یکی از نهادهای تعیین کننده در نظام حکومتی کره شمالی محسوب می شود، برخوردار بوده است.

در عین حال، این نکته نیز قابل انکار نیست که کیم جونگ اون در حالی قدرت مطلقه در کره شمالی را در دست می گیرد که تجربه چندانی در حکومت داری ندارد و مشخص نیست که چه افراد و نهادهایی احتمالا خواهند توانست از طریق نفوذ بر این رهبر جوان، قدرت واقعی را در اختیار بگیرند.

تا کنون حاکمان کره شمالی به منظور جلوگیری از بروز هر گونه تحول سیاسی، این کشور را در انزوای کامل قرار داده اند، معلوم نیست که آیا تغییر رهبری باعث گشایشی هر چند اندک در فضای سیاسی این کشور خواهد شد یا نه.

تغییر رهبری در کره شمالی، روی کار آمدن رهبری بی تجربه و روشن نبودن روند تحولات آتی در این کشور و تاثیر آن بر ثبات منطقه باعث نگرانی در بازارهای مالی شرق آسیا شده و در معاملات روز دوشنبه، شاخص بهای سهام در اکثر این بازارها به شدت تنزل کرد.

دولت کره جنوبی، که از دید حکومت کره شمالی، متحد اصلی آمریکا در منطقه و در نتیجه، یکی از دشمنان عمده "خلق کره" محسوب می شود، اعلام کرده که به منظور مقابله با حوادث احتمالی، نیروهای خود را به حالت آماده باش در آورده است.

لی میون باک، رئیس جمهوری کره جنوبی از مردم این کشور خواسته است تا آرامش خود را حفظ کنند و از بروز واکنش های غیر متعارف نسبت به تحولات اخیر کره شمالی خودداری ورزند. دفتر رئیس جمهوری کره جنوبی گفته است که وی در تماس تلفنی با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تحولات احتمالی منطقه را مورد گفتگو قرار داده است.

دولت ژاین نیز تاکید کرده که برای مقابله باهرگونه تحولات جدید آمادگی دارد و وزارت خارجه چین، با صدوربیانیه ای، مراتب تاثر خود از درگذشت کیم جونگ ایل را ابراز داشته است.