ایران میزبان دهمین اجلاس آیسسکو/ مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهشیری با اشاره به برگزاری هفتمین اجلاس کشورهای عضو آیسسکو در کشور الجزایر اظهار داشت: هیئتی از ایران به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اجلاس که در کشور الجزایر برگزارشد؛ حضور یافت.

وی افزود: این اجلاس با موضوع نقش جوانان در نزدیکی فرهنگ ها و تقویت فرهنگ صلح و گفتگو برگزاری شد و دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در این اجلاس طی سخنانی به جریان بیداری اسلامی؛ نقش ایران در زمینه تحقق راهبرد فرهنگی جهان اسلام و مسائل مردم فلسطین پرداخت.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه دستاورد مهم این اجلاس برای ایران کسب میزبانی دهمین اجلاس آیسسکو در سال 2017 بود؛ گفت: دهمین اجلاس آیسسکو به میزبانی ایران و در شهر مشهد برگزار می‌شود که همزمان با آن این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی خواهد شد.

دهشیری ادامه داد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در هفتمین اجلاس آیسسکو جزوه‌ای را در زمینه تحقق راهبردهای فرهنگی جهان اسلام شامل موارد متعدد تعامل و تقویت کنش میان کشورهای اسلامی؛ ارتقای فعالیت کشورهای اسلامی در کشورهای غیر مسلمان؛ تقویت وحدت؛ تقریب مذاهب اسلامی و گفتگوی میان ادیان تهیه و توزیع کرد که با استقبال بسیاری مواجه شد.