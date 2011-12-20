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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

دهشیری خبر داد:

ایران میزبان دهمین اجلاس آیسسکو/ مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام

ایران میزبان دهمین اجلاس آیسسکو/ مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در الجزیره گفت: دستاورد مهم هفتمین اجلاس آیسسکو در الجزایر کسب میزبانی ایران برای برگزاری اجلاس دهم آیسسکو در سال 2017 و همزمان با آن معرفی مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهشیری با اشاره به برگزاری هفتمین اجلاس کشورهای عضو آیسسکو در کشور الجزایر اظهار داشت: هیئتی از ایران به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اجلاس که در کشور الجزایر برگزارشد؛ حضور یافت.

وی افزود: این اجلاس با موضوع نقش جوانان در نزدیکی فرهنگ ها و تقویت فرهنگ صلح و گفتگو  برگزاری شد و دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در این اجلاس طی سخنانی به جریان بیداری اسلامی؛ نقش ایران در زمینه تحقق راهبرد فرهنگی جهان اسلام و مسائل مردم فلسطین پرداخت.
 
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه دستاورد مهم این اجلاس برای ایران کسب میزبانی دهمین اجلاس آیسسکو در سال 2017 بود؛ گفت: دهمین اجلاس آیسسکو به میزبانی ایران و در شهر مشهد برگزار می‌شود که همزمان با آن این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی خواهد شد.
 
دهشیری ادامه داد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در هفتمین اجلاس آیسسکو جزوه‌ای را در زمینه تحقق راهبردهای فرهنگی جهان اسلام شامل موارد متعدد تعامل و تقویت کنش میان کشورهای اسلامی؛ ارتقای فعالیت کشورهای اسلامی در کشورهای غیر مسلمان؛ تقویت وحدت؛ تقریب مذاهب اسلامی و گفتگوی میان ادیان تهیه و توزیع کرد که با استقبال بسیاری مواجه شد.
کد مطلب 1488958

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