به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، رضا مختاری به مناسبت فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به همراه جمعی از معاونین و سربازرسان این بازرسی کل، با حضور در استانداری یزد با استاندار یزد دیدار و گفتگو کردند.

بازرس کل استان یزد ضمن تبریک این ایام، اظهار داشت: هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردها و اقدامات نظام در راستای خدمت‌رسانی حداکثری به مردم است.

مختاری در ادامه، ضمن خداقوت و خسته نباشید به استاندار و سایر مدیران دستگاه های اجرایی، بر اهمیت تداوم تعاملات سازنده میان بازرسی کل و مجموعه مدیریت اجرایی استان تأکید کرد و افزود: رویکرد نظارتی بازرسی کل همواره در جهت کمک به پیشبرد دقیق امور، رفع موانع اجرایی و صیانت از حقوق عامه است تا مسیر توسعه استان با شتاب و سلامت اداری بیشتری طی شود.

استاندار یزد نیز در این جلسه، تعاملات نزدیک میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را عاملی کلیدی در افزایش کارآمدی نظام اداری دانست و از نگاه تخصصی و مشاوره‌های سازنده بازرسی کل استان در بهبود فرآیندهای استانی و امر پیشگیری محوری تشکر کرد.