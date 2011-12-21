اطلاع رسانی قانون جدید راهنمایی و رانندگی از طریق صدا و سیمای لرستان

سرهنگ پرویز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از ابتدای دی ماه سالجاری در سراسر کشور اظهار داشت: در راستای اطلاع رسانی به موقع در خصوص این قانون جلساتی با متولیان نظارت بر ناوگان عمومی از جمله اتوبوسرانی، تاکسیرانی و اتحادیه آژانس ها در استان داشته ایم.

سرهنگ حسینی با بیان اینکه هم اکنون جلسات توجیهی و اطلاع رسانی برای رانندگان ناوگان های عمومی در حال برگزاری است یادآور شد: همچنین اطلاع رسانی و آگاهسازی رانندگان در خصوص قانون جدید درسطح استان در حال انجام است.

وی ادامه داد: بروشورهایی نیز در اختیار ماموران راهنمایی و رانندگی در سطح استان قرار داده شده است وهر راننده ای را که جریمه می کنند یک بروشور نیز به وی می دهند.

سرهنگ حسینی با اشاره به اینکه در راستای اطلاع رسانی به رانندگان یک قبض که نرخ جدید جرایم درآن ذکر شده است ضمیمه قبض جریمه به رانندگان داده می شود افزود: نشست خبری نیز با اصحاب رسانه، خبرگزاری ها و مطبوعات در راستای اطلاع رسانی از راههای مختلف درج در روزنامه و سایت ها داشته ایم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با بیان اینکه با همکاری مرکز صدای استان برنامه های ثابتی برای اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است تصریح کرد: از طریق مرکز سیما نیز برنامه هایی به صورت گسترده پخش می شود و همچنین برای آگاهی بیشتر از طریق زیر نویس در تلویزیون نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ما از همه ظرفیت ها برای اطلاع رسانی به مردم و رانندگان کمک گرفته ایم یادآور شد: همچنین کارشناسان راهنمایی و رانندگی در راستای اطلاع رسانی جامع و به موقع در سطح مدارس و مساجد نیز حضور می یابند.