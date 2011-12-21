پرورش ماهیان زینتی، گامی در تحول اقتصاد کشاورزی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، روزگاری نگهداری ماهی فقط در سفره هفت سین به عنوان نماد تحرک و زندگی محدود بود اما امروزه همگام با صنعتی شدن زندگی، استفاده از آکواریوم و ماهیان زینتی به عنوان جزئی از فضای داخلی منازل، مراکز عمومی، رستورانها، نمایشگاهها و محیط های درمانی ضروری به نظر می رسد.

آنچه مسلم است اینکه امروزه با افزایش استقبال مردم به داشتن آکواریوم و ماهی زینتی، زمینه فعالیت بیشتر علاقمندان به پرورش ماهیان تزئینی فراهم شده است.

پرورش ماهی زینتی در شهرها احتیاج به سرمایه و زمین اندک دارد

پرورش ماهی زینتی در شهرها احتیاج به سرمایه و زمین اندک دارد و زمینه اشتغال فراوانی ایجاد می‌کند به نحوی که در هر کارگاه کوچک پرورش ماهی زینتی دست کم دو نفر به طور مستقیم و دو نفر به طور غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

پرواضح است که با توجه به اینکه امروزه نوآوری و روی آوردن به صنایع نوین از اهم عوامل پیشرفت اقتصاد محسوب می شود، لزوم دمیده شدن روحی نو در کالبد کشاورزی و به خصوص صنعت پرورش آبزیان به شدت احساس می شود.

از همین رو شماری از جوانان همدانی با ورود به عرصه پرورش ماهیان زینتی تلاش برای مطرح کردن همدان در این بخش را هدف قرار داده اند که در گفتگو با کارشناسان و فعالان این بخش آنچه بیشتر مورد توجه بود اینکه حمایت دولت در به ثمر رساندن تلاش ها اهمیتی دوچندان دارد.

یکی از فعالان این عرصه با بیان اینکه پرورش ماهیان زینتی از روش های سنتی به شکل مدرن سوق پیدا کرده است، گفت: باید این روند را سرعت بخشید.

علی امکانیان افزود: تعریف اقتصادی تولید ماهیان زینتی و ایجاد فضاهای فرهنگی و تفریحی نقش مهمی در سرعت بخشیدن به مدرن شدن تولید دارد.

دولت فضای پرورش ماهی زینتی را در اختیار متقاضیان قرار دهد

امکانیان گفت: دولت با ارائه خدماتی مانند اختصاص فضایی برای پرورش ماهی زینتی به صورت اجاره و با شرط تملیک نقش بسیار مهمی در افزایش پرورش ماهیان زینتی خواهد داشت.

کارشناس جهاد کشاورزی استان همدان نیز با بیان اینکه یکی از موضوع های اصلی در هر استان تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار است، گفت: در دهه گذشته در توسعه آبزی پروری به موفقیتهای خوبی دست یافته ایم اما توجه به ماهیان زینتی بسیار کم بوده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

اکرم نخله اظهار داشت: استان همدان جایگاه بسیار مناسبی برای تکثیر و پرورش گونه های کمیاب و گرانقیمت ماهی دارد و تلاش بخش خصوصی بیش از دستگاه های دولتی بوده و حتی انتقال تجربه نیز صورت گرفته است.

استفاده از ظرفیتهای موجود در تولید ماهیان زینتی و آکواریوم نیازمند فرهنگ سازی است

نخله گفت: استفاده از ظرفیتهای موجود در تولید ماهیان زینتی و آکواریوم نیازمند فرهنگ سازی است که این امر نیز توجه شایسته جهاد کشاورزی و شیلات را می طلبد.

نخله بیان داشت: در برخی از پارکهای استان همدان نیز زمینه پرورش این ماهیان وجود دارد که خود نیازمند توجه خاص شهرداری هاست.

وی ادامه داد: توسعه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی به ویژه تولید ماهیان زینتی در منزل به عنوان مشاغل خانگی می تواند جنبه های اشتغال بسیاری از فارغ التحصیلان شیلاتی را فراهم آورد.

وی با اشاره به اینکه این شاخه از علم شیلات به یک صنعت بسیار بزرگ و سودآور تبدیل شده است، گفت: با برنامه ریزی و حمایت از شرکتهایی که در زمینه بازاریابی و صادرات محصول فعالیت می کنند می توان زمینه های تکثیر و پرورش با هدف اشتغال را فراهم کرد.

تربیت نیروی کاری متخصص در اجرای طرح پرورش ماهیان زینتی ضروری است

وی با تاکید بر اینکه برای طرح تکثیرو پرورش ماهیان زینتی تربیت نیروی کاری متخصص از ضروریات است، گفت: در این مقوله تکنیک های تکثیر و پرورش باتوجه به نوع گونه تولیدی، فراهم کردن آب مناسب، شرایط محیطی، عوامل موثر در رشد، تراکم ماهیان، تغذیه و نحوه محاسبه غذای مورد نیاز روزانه و بهداشت و بیماریها، بسیار متنوع است.

کارشناس ماهیان زینتی شیلات استان همدان نیز با بیان اینکه پرورش ماهیان زینتی از مشاغل خانگی سودآور است، افزود: پرورش ماهیان زینتی به عنوان یکی از مشاغل خانگی دارای سود مناسب مطرح است که در آن می توان از نیروی کار زنان نیز استفاده کرد.

احمد روحانی از وجود شرایط بسیار آسان برای راه اندازی کارگاه های ماهیان زینتی خبر داد و گفت: داشتن حداقل 70 متر فضای خانگی برای تولید 50 هزار قطعه در سال، عدم نیاز به آب های جاری زیاد و امکان استفاده از آب شهری چاه های داخل منازل، محدودیت عدم فاصله کارگاه های همجوار با مناطق مسکونی از مهمترین شرایط سهل راه اندازی این کارگاه ها است که موجب ترغیب و تقویت انگیزه سرمایه گذاران می شود.

کارشناس ماهیان زینتی شیلات استان همدان انواع ماهیان زینتی استان را کوپی، آنجل، سوارتر، پرت، کریوراس، گورامی، پلاتی، فایتر، سورم، اسکار، فلاورهورن، گلدفیش، زبرا و تایگر معرفی کرد.

روحانی با بیان اینکه میزان استقبال مردم و همچنین بازار هر نوع از ماهیان زینتی در هر فصل متفاوت بوده و بستگی به رنگ، اندازه و زیبایی خاص آن دارد افزود: ماهی قایتر بیشتر در ایام عید نوروز مورد علاقه بازار است.

وی اظهار داشت: امروزه با افزایش استقبال مردم به داشتن آکواریوم و ماهی زینتی، زمینه فعالیت بیشتر علاقه مندان به پرورش ماهیان تزیینی فراهم شده است.

22 کارگاه پرورش ماهیان زینتی در همدان فعال است

وی همچنین تعداد کارگاه های فعال پرورش ماهیان زینتی این استان را 22 کارگاه با اشتغال 40 نفر معرفی کرد و گفت: به ازای هر 30 هزار قطعه تولید ماهیان زینتی یک اشتغال ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: همدان با تولید سالانه یک میلیون و 660 هزار قطعه در سال رتبه هشتم را در کشور دارد.

مدیرکل شیلات استان همدان نیز گفت: بخش زیادی از ماهیان زینتی استان به استان های همجوار از جمله کرمانشاه، لرستان و کردستان صادر می شود.

علی دولو اضافه کرد: پرورش ماهیان زینتی هیچ گونه آلودگی برای پرورش دهنده و محیط ندارد و نیازمند تکنولوژی و امکانات خاصی نیست و خروجی آب نیز بسیار محدود است.

مدیرکل شیلات استان همدان با اشاره به مزیتهای بسیار زیاد پرورش ماهیان زینتی از حمایت گسترده سرمایه گذاران و اجرای طرح های ویژه برای رشد و توسعه این بخش در استان همدان خبر داد.

شهرک پرورش ماهیان زینتی در همدان راه اندازی می شود

دولو از انجام مطالعات اولیه برای ایجاد شهرک پنج هزار مترمربعی پرورش ماهیان زینتی استان همدان در شهرک گلخانه ای امزاجرد خبر داد و گفت: با راه اندازی این مرکز سالانه دو میلیون قطعه ماهیان زینتی به تولید استان افزوده است.

بر اساس آنچه عنوان شد می توان به این نتیجه دست یافت که با توجه به فرهنگ اسلامی مردم، نگهداری آکواریوم به همر اه ماهیان زیبا و رنگین در منازل مناسب تر از نگهداری سگ در منازل است چراکه ماهی تنها موجود زنده بدون سر و صدا و مزاحمت در منزل برای همسایگان است.

از سوی دیگر پیوستن به جمع فعالان پرورش ماهیان زینتی نه تنها منبع درآمدی را برای شخص فراهم می کند بلکه در ایجاد آرامش روانی نیز موثر است.