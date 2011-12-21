مسابقات حفظ قرآن کریم و ترتیل خوانی در حوزه علمیه امیرالمؤمنین(ع) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون قرآنی جامعه علمیه امیرالمؤمنین(ع) با اعلام این خبر گفت: مسابقه ترتیل خوانی این هفته و مسابقه حفظ قرآن کریم هفته آینده برای طلاب جامعه علمیه امیرالمؤمنین(ع) که واجد شرایط و مهارت در سطح روخوانی، روان ‌خوانی و تجوید مقدماتی باشند، برگزار خواهد شد.

حجت‌ الاسلام مصطفی محمدی در ادامه افزود: داور مسابقه ترتیل خوانی، قاری و داور بین‌المللی قرآن کریم، سعید طوسی و داوران مسابقه حفظ قرآن حجت الاسلام سید موسی موسوی و معاون قرآنی این حوزه علمیه است.

وی ترویج انس بیشتر با قرآن کریم را هدف اصلی این مسابقات عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه روایات زیادی در مورد اهمیت حفظ قرآن کریم وارد شده است و همچنین مقام معظم رهبری عنایت ویژه‌ای به حفظ دارند، به طوری که پرداختن به حفظ قرآن را امری ضروری دانستند.

این مسئول ادامه داد: این مدرسه نیز برای تحقق این هدف مهم و ترغیب و تشویق طلاب جوان به این عمل شایسته و خداپسندانه اقدام به برگزاری مسابقات حفظ کرده است.

وی بیان کرد: هدف از برگزاری مسابقه ترتیل خوانی، تشویق و ترغیب طلاب به تلاوت احسن است، یعنی تلاوتی که نکات ترتیل در آن رعایت شود و از صوت و لحن مناسبی برخوردار باشد.