مصرف انرژی 24 مگاوات کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، رستم ایزد پور پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی اقتصاد و انرژی شورای پدافند غیر عامل با اشاره به اینکه در کل کشور 41 هزار مگاوات انرژی مصرف می شود، که هر 10 سال مصرف کل کشور دو برابر می شود، اظهار داشت: باید مصرف، تولید و بار در کشور مدیریت شود.

وی با بیان اینکه باید کنترل بار را در مصرف انرژی مد نظر داشته باشیم، بیان داشت: درهشت ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته در این استان شاهد کاهش 24 مگاواتی مصرف انرژی بوده ایم.

ایزد پور یادآور شد: برای کاهش مصرف انرژی اقداماتی از قبیل اجرای تعدیل روشنایی معابر که شامل چهار هزار و 479 دستگاه چراغ پرمصرفبه کم مصرف، برگزاری دوره به سامانی برای مربیان و اصناف، جمع اوری لامپ های پر مصرف، اجرای طرح ممیزی در 100 ساختمان دولتی ، توزیع یک ملیون 600 شعله لامپ کم مصرف در بین مشترکین که با توزیع این میزان لامپ کم مصرف در این استان چهار مگاوات کاهش مصرف انرژی را داشته ایم.

وی با بیان اینکه برای اقدامات انجام شده برای کاهش مصرف انرژی در سطح این استان اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 960 میلیون ریال هزینه شده، بیان داشت: برای مدیرت مصرف در این استان باید بودجه بیشتری به این بخش اختصاص داده شود.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل کارگروه شورای پدافند غیر عامل استفاده از نظرات و دیدگاه های بخش دولتی و خصوصی است بیان داشت: باید دستگاه های اجرایی که پدافند غیر عامل در این دستگاه لازم و ضروری ایست برای این موضوع یک پست سازمانی در نظر بگیرند.

علی شهریار پور با اشاره به اینکه دوره های آموزشی پدافند غیر عامل باید علاوه بر دستگاه های اجرایی در دیگر دستگاه صورت گیرد اذعان داشت: پایگاه پدافند غیر عامل در استان ایجاد شود و در حال حاضر ایجاد پایگاه پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی به صورت اجرایی آغاز به کار نماید.

وی با اشاره به اینکه کارگروه پدافند غیر عامل اولین کارگروه ای در این استان است که مصوبات آن در شورا تصویب و اجرایی می شود، عنوان کرد: دستگاه اجرایی باید برنامه های خود را به صورت برنامه مدون آماده در جلسه شورا ارائه دهند.