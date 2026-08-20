وجود مشکلات قلبی در میان افراد دارای خطر ژنتیکی ابتلا به آلزایمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادهاند افرادی که قلبشان خون را به طور مؤثر پمپاژ نمیکند، مغزشان سریعتر کوچک میشود.
محققان گفتند که این موضوع در مورد افرادی که حامل APOE-e۴، یک گونه ژنتیکی که به افزایش خطر ابتلا به آلزایمر معروف است، هستند صادق است.
دکتر «الیزابت مور»، محقق ارشد و متخصص بالینی مغز و اعصاب در بیمارستان عمومی ماساچوست بریگهام در بوستون، در یک بیانیه خبری گفت: «یافتههای ما نشان میدهد که حتی کاهشهای جزئی در عملکرد قلب ممکن است پیامدهای مهمی برای سلامت مغز، به ویژه در میان افرادی که در معرض خطر ژنتیکی ابتلا به بیماری آلزایمر هستند، داشته باشد.»
برای مطالعه جدید، محققان بیش از ۷۵۰ نفر را با میانگین سنی ۶۷ سال در یک دوره ۱۱ ساله پیگیری کردند. از این بیماران، تقریباً ۲۷۰ نفر حامل گونه ژن APOE-e۴ بودند.
در شروع مطالعه، سلامت قلب بیماران ارزیابی شد که شامل برونده قلبی آنها - میزان خونی که قلب پمپاژ میکند - نیز میشد.
اسکنهای MRI نشان داد که بیماران دارای ژن APOE-e۴ که برونده قلبی کمتری داشتند، کوچک شدن مغزشان سریع تر بود.
محققان حدس زدند قلبی که به این شکل ضعیف شده باشد، میتواند با عدم تأمین خون کافی حاوی اکسیژن و مواد مغذی، سلولهای آسیبپذیر مغز را در معرض خطر قرار دهد.
مور گفت: «این مطالعه نشان میدهد که یک رویکرد پزشکی دقیق که اطلاعات ژنتیکی را در نظر میگیرد، جهتگیری مهمی برای تنظیم تلاشهای پیشگیرانه و غربالگری بیماری آلزایمر است.»
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