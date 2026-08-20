به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی‌ان‌ان، شمار نظامیان زخمی شده آمریکایی از زمان آغاز جنگ علیه ایران از ۷۵۰ نفر فراتر رفته است.

بر اساس داده‌های پایگاه تلفات جنگی وزارت جنگ آمریکا، پنتاگون روز چهارشنبه این آمار را به‌روزرسانی کرده و بیش از ۵۰ مورد جدید از زخمی شدن نظامیان را ثبت کرده است.

براساس ادعای سی ان ان، این افزایش آماری در شرایطی صورت گرفته که مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ همچنان در بن‌بست قرار دارد.

سی‌ان‌ان با استناد به مجموع داده‌های سامانه «تحلیل تلفات دفاعی» (DCAS) در بخش «عملیات برون‌مرزی» و داده‌های مربوط به عملیات موسوم به «خشم حماسی» گزارش داد که از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه، (۹ اسفند ۱۴۰۴) ۱۸ نظامی آمریکایی کشته و ۷۵۷ نفر نیز زخمی شدند.

وزارت دفاع آمریکا ماه گذشته بخش «عملیات برون‌مرزی» را در سامانه DCAS برای ثبت نظامیان کشته و زخمی‌شده از ۷ ژوئیه (۱۶ تیرماه) ایجاد کرد.

پنتاگون تاکنون جزئیات بیشتری درباره این بخش ارائه نکرده و مشخص نکرده است که این تلفات مربوط به کدام درگیری است.

۷ ژوئیه (۱۶ تیرماه) با روزی همزمان است که دولت دونالد ترامپ در چارچوب قانون اختیارات جنگی، آغاز یک درگیری جدید با ایران را به کنگره اعلام کرد.

سی‌ان‌ان اعلام کرد: برای دریافت توضیحات بیشتر درباره این بخش از پنتاگون درخواست کرده است.

این به‌روزرسانی آماری چند هفته پس از آن انجام شد که پنتاگون به دلیل کاهش شمار کشته‌ها و زخمی‌ها در سامانه در حالی که حملات ایران ادامه داشت، با انتقاد رسانه‌ها و قانونگذاران آمریکایی روبه رو شد.

ماه گذشته، نام چهار کشته و ده‌ها مجروح نظامیان آمریکایی از آمارها حذف شده بود که بعداً به فهرست تلفات بازگردانده شدند.

وزارت جنگ آمریکا در آن زمان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده بود که کاهش آمار ناشی از «اختلالات موقت داده‌ای» بوده است.

سی‌ان‌ان پیشتر گزارش داده بود که پنتاگون در طول جنگ با ایران در اعلام شمار نظامیان زخمی‌شده با کندی عمل کرده و مقام‌های آمریکایی مدعی شدند که دلیل آن ملاحظات امنیتی بوده است.