سازمان جهانی بهداشت: ابولا در کنگو از کنترل خارج شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بر اساس آخرین گزارشی که دفتر منطقه ای WHO برای آفریقا منتشر کرد، تا ۱۶ آگوست (۲۵ مرداد)، جمهوری دموکراتیک کنگو ۵۰۲۱ مورد تایید شده در ۵۵ منطقه بهداشتی در شش استان را گزارش کرده است که میزان مرگ و میر آنها ۴۷.۴ درصد است.

تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، گفت: «شیوع این بیماری خارج از کنترل است» و نسبت به خطر بالای شیوع بیشتر در داخل کشور و در سطح جهان هشدار داد.

تدروس این اظهارات را در افتتاحیه جلسه کمیته اضطراری سازمان جهانی بهداشت که برای بررسی شیوع این بیماری تشکیل شده بود، بیان کرد.

WHO گفت شیوع ویروس ابولا بوندی‌بوگیو، که در حال حاضر هیچ واکسن یا درمانی برای آن وجود ندارد، توسط مقامات جمهوری دموکراتیک کنگو در ۱۵ ماه می اعلام شد، در حال حاضر بزرگترین شیوع ابولا است که تا کنون ثبت شده است و دومین شیوع بزرگ ابولا در جهان است، در حالی که انتقال همچنان شدید است و هنوز وارد فاز رو به کاهش واضحی نشده است.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا اعلام کرد که شیوع این بیماری می‌تواند به مرگبارترین اپیدمی ابولا تبدیل شود که تاکنون در سطح جهان ثبت شده است، مگر اینکه مسیر آن فوراً معکوس شود.

این مرکز آفریقایی گفت: اکنون این بیماری تقریباً هر ۳۰ دقیقه جان یک نفر را می گیرد. تا زمانی که مسیر آن فوراً معکوس نشود، خطر تبدیل شدن به مرگبارترین شیوع ابولا در جهان را دارد.