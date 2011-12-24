به گزارش خبرنگار مهر، بافت فرسوده شهرهای استان چهارمحال و بختیاری در حالی از چرخه رشد و توسعه بازمانده که توانمندیهای نهفته و ظرفیتهای لازم برای ایفای نقشی تعیین کننده در فرآیند توسعه موزون و هماهنگ شهری را دارا است.

از این رو بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده باید جزو رئوس مهم کاری و از اهداف اساسی نظام مدیریت شهرسازی استان چهار محال و بختیاری باشد تا بتواند در برابر مکانیسم توسعه نیافتگی و فرسودگی این گونه بافتها که در صورت عدم توجه به آنها آثار مخرب و غیر منتظره ای را به دنبال خواهد داشت مقاومت لازم را از خود نشان دهد.

در این صورت است که می توان امیدوار بود تحقق اهداف بهسازی و نوسازی، به عنوان اثر نتیجه نهایی اقدمات و تلاش های مدبرانه دست اندرکاران توسعه شهری در این گونه بافتهای خود را به منصه ظهور برساند.

مدیر کل اداره کل مسکن و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر 49 هزار هکتار بافت فرسوده در 201 شهر کشور شناسایی شده، اظهار داشت: یک هزار و 50 هکتار از این تعداد بافت فرسوده متعلق به 17 نقطه شهری استان چهار محال و بختیاری است.

علی ابراهیمی با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده 27 شهر این استان در نظر گرفته شد، بیان داشت: طرح تعیین محدوده بافتهای فرسوده 17 شهر از نقاط شهری استان در کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی، شورای برنامه ریزی استان و کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای عالی شهر سازی و معماری هر گونه مداخله در جهت تجمیع و نوسازی در بافت های فرسوده باید در چارچوب طر ح های ویژه بهسازی و نوسازی ( طرح های ساماندهی ) بافت فرسوده صورت پذیرد.

وی اذعان داشت: طی سالهای اجرای طرح ساماندهی برخی از شهرهای این استان به تصویب رسیده و در حال اجراست.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح ساماندهی بافتهای فرسوده تسهیلات به متقاضیان بافت فرسوده اعطاء می شود، بیان داشت: بیش از 800 واحد در شرایط ساماندهی بافت فرسوده مصوب شده در این استان وجود دارد.

مدیر کل اداره کل مسکن و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری اذعان داشت: اعتباری بالغ بر 160 میلیارد ریال تسهیلات با سود 12درصد به متقاضیان از ابتدای اجرای طرح ساماندهی بافت فرسوده در استان پرداخت شده است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه سقف تسهیلات به ازای هر واحد نوساز برای ساخت واحد های غیر صنعتی تا 200 میلیون ریال و برای ساخت صنعتی تا 250 میلیون ریال بدون نیاز به سپرده گذاری با نرخ سود 12 درصدی بدون قرمز شدن فرم (ج) است، تصریح کرد: این تسهیلات بدون رسوب ( ماندگاری پول در بانک) در دوران فروش اقساطی است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه دولت احیای بافت فرسوده شهری را حمایت می کند، بیان داشت: مساحت بافتهای فرسوده در شهرکرد 86 هکتار است.

مدیر کل اداره کل مسکن و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری تاکید کرد: به سازندگان واحد های مسکونی دربافتهای فرسوده تسهیلات ویژه ای اعطا خواهد شد.

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گزارش: زهرا مرادی