حجت الاسلام علی دارابی مدیرکل آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با مثبت ارزیابی کردن همایش ملی آموزش تخصصی مبلغان که قبل از ماه محرم در قم برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: مجموعه دوره های آموزشی تخصصی مبلغان هرسال در دو قالب استانی و ملی برگزار می شود.

وی افزود: علاوه بر استانها این دوره های آموزشی با هدف تمرکززدایی در شهرستانها متناسب با نیازسنجی مخاطبان انجام می گیرد که دوره های آموزشی استانی در قالب دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی و اجرا می شود.



مدیرکل آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: در دوره های آموزشی ملی که سالی یکبار برگزار می شود از اساتید برجسته استفاده می کنیم و این دوره ها با دانش افزایی و مهارت افزایی به صورت ملی برگزار می شود.

دارابی با اشاره به نتایج مثبت دوره های آموزشی ویژه مبلغان شبکه تبلیغی کشور تصریح کرد: در دوره اخیر ضمن زیارت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) مبلغان با مراجع عظام دیدار داشته و از بیانات عمیق این بزرگواران بهره مند شدند و در این دیدارها بر نکته های بسیار ژرف در مورد مبلغان دینی و ضرورتهای که در امر دین باید از سوی شبکه تبلیغ مورد توجه جدی قرار گیرد، تأکید شد.

وی افزود: در این دوره آموزشی مبلغان با شیوه های پاسخگویی کارشناسانه و اقناعی به شبهاتی که در حوزه مباحث عقیدتی، سیاسی، اجتماعی مطرح می شود آشنا شده و در مباحث علوم و فن آوری از محضر اساتید متخصص فضای مجازی نیز بهره مند شدند. علاوه بر آن به مبلغان تأکید شد ضمن آگاهی بخشی به مردم برای حضور سیاسی در انتخابات، از ورود به درگیری های سیاسی پرهیز کنند چراکه مسئولیت اصلی شبکه تبلیغ حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی است.



حجت الاسلام دارابی در پایان از برگزاری دوره های تخصصی تبلیغ ویژه مبلغان خبر داد و افزود: بر اساس توافقی که با سازمان دارالقرآن صورت گرفته بنا داریم دوره آموزشی تفسیر قرآن را در آینده نزدیک برگزار کنیم.