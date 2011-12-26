آمار سرقت طی سالجاری 26 درصد کاهش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار یحیی شرفی در جمع کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان با قدردانی از کارکنان انتظامی استان افزود: امنیت پایدار تنها بامشارکت جدی اقشار مختلف جامعه ایجاد خواهد شد و امید است مردم پلیس را در حفظ و ارتقاء سطح امنیت فردی و اجتماعی بیشتر کمک کنند.



وی ادامه داد: پلیس در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم و انجام ماموریت های محوله خود طرح های مختلفی را در طول سال طراحی و اجرا می کند که در ارتقاء امنیت و کاهش جرایم بسیار موثر است.

سرهنگ شرفی تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته و همکاری و تعامل خوب مردمی در آذرماه سال جاری شاهد کاهش 26 درصدی وقوع جرائم نسبت به یک ماهه مشابه سال گذشته هستیم و در 15 روزه ماه گذشته نیز 99 درصد سرقت های به وقوع پیوسته کشف و سارقان آنها نیز دستگیر شده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: با هوشیاری و احساس مسئولیت گشت پلیس راه سارقان احشام که با یک دستگاه کامیون در حال انتقال احشام مسروقه بودند شناسایی و دستگیر و 72 راس احشام مسروقه نیز کشف و سارقان به دو فقره سرقت دیگر در بازجویی ها اعتراف کردند.

سرهنگ شرفی افزود: در هفته گذشته نیز سارقان یک مغزه طلا فروشی در شهرستان ابهر که با بریدن قفل مغازه در صدد تخریب گاو صندوق و سرقت طلاجات را داشتند با حضور به موقع پلیس ناکام ماندند.

وی با اشاره به اینکه مردم هشدارهای پلیس را جدی بگیرند گفت: پلیس خدمتگزار مردم است و به مجرمان و افراد سودجو اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم را خدشه دار کنند.



