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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

آمار سرقت طی سالجاری 26 درصد کاهش دارد

آمار سرقت طی سالجاری 26 درصد کاهش دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان از کاهش 26درصدی سرقت در زنجان طی 9 ماهه سالجاری خبرداد و گفت: در 15 روز ماه گذشته با اجرای طرح های مختلف شاهد کشف 99 درصدی سرقت ها در استان هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار یحیی شرفی در جمع کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان  با قدردانی از کارکنان انتظامی استان افزود: امنیت پایدار تنها بامشارکت جدی اقشار مختلف جامعه ایجاد خواهد شد و امید است مردم پلیس را در حفظ و ارتقاء سطح امنیت فردی و اجتماعی بیشتر کمک کنند.
 
وی ادامه داد: پلیس در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم و انجام ماموریت های محوله خود طرح های مختلفی را در طول سال طراحی و اجرا می کند که در ارتقاء امنیت و کاهش جرایم بسیار موثر است.
 
سرهنگ شرفی تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته و همکاری و تعامل خوب مردمی در آذرماه سال جاری شاهد کاهش 26 درصدی وقوع جرائم نسبت به یک ماهه مشابه سال گذشته هستیم و در 15 روزه ماه گذشته نیز 99 درصد سرقت های به وقوع پیوسته کشف و سارقان آنها نیز دستگیر شده است.
 
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: با هوشیاری و احساس مسئولیت گشت پلیس راه سارقان احشام که با یک دستگاه کامیون در حال انتقال احشام مسروقه بودند شناسایی و دستگیر و 72 راس احشام مسروقه نیز کشف و سارقان به دو فقره سرقت دیگر در بازجویی ها اعتراف کردند.
 
سرهنگ شرفی افزود: در هفته گذشته نیز سارقان یک مغزه طلا فروشی در شهرستان ابهر که با بریدن قفل مغازه در صدد تخریب گاو صندوق و سرقت طلاجات را داشتند با حضور به موقع پلیس ناکام ماندند.
 
وی با اشاره به اینکه مردم هشدارهای پلیس را جدی بگیرند گفت: پلیس خدمتگزار مردم است و به مجرمان و افراد سودجو اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم را خدشه دار کنند.
 
 
کد مطلب 1494009

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