امکانات ورزشی دانشگاه آزاد گرگان در کشور بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نمازی زاده عصر سه شنبه در بازدید از امکانات دانشگاه آزاد گرگان افزود: من در تعجب و افسوس هستم از کسانی که این همه امکانات و تجهیزات دانشگاه آزاد اسلامی را دیده ولی بازهم با این دانشگاه مخالفت می کنند.

نمازی زاده در خصوص مدیریت دکتر جاسبی گفت : دکتر جاسبی در توسعه آموزش عالی در ایران مثال و مانند ندارد و این امر در مدیران و روسای واحدهای دانشگاهی نیز کاملا مصداق دارد چرا که این افراد با کمترین هزینه بیشترین و بهترین امکانات را برای دانشجویان فراهم کرده اند.

همچنین دکتر محمد علی آذربایجانی دانشیار رشته تربیت بدنی و عضو هیئت علمی واحد تهران مرکز پس از بازدید از امکانات ورزشی واحد گرگان گفت : شاید برای برخی افراد قابل قبول نباشد که این همه امکانات در شهرهای دیگر نیز وجود دارد ولی این امر نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و نشان از رشد و گسترش آموزش عالی در اقصی نقاط ایران دارد.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی با تربیت نیروی متخصص و ارتقای سطح کمی و کیفی دانش و پژوهش توانسته گام مهمی در رشد و توسعه ایران اسلامی بردارد.