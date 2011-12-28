جزئیاتی از مراسم تدفین کیم جونگ ایل/ حرکات مشابه و عجیب مردم

خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) گزارش داد که مردم این کشور امروز چهارشنبه با "کیم جونگ ایل" خداحافظی می کنند.

مراسم تشییع جنازه رهبر کره شمالی در کاخ "کوم سوسان" در پیونگ یانگ برگزار می شود و جسد کیم جونگ ایل در یک تابوت شیشه ای قرار دارد.

تصاویر تلویزیونی نشان می دهد با وجود سرمای شدید در کره شمالی صدها هزار نفر از مردم با پوشیدن لباس های سیاه در این مراسم شرکت کرده اند و سربازان نیز پیش از آغاز مراسم تدفین به برف روبی خیابانها مشغول بودند.

شبکه خبری "بی بی سی" نیز گزارش داد که هیچ هیئت خارجی در مراسم تشییع جنازه رهبر کره شمالی شرکت نکرده اما یک هیئت از کره جنوبی روز گذشته وارد پیونگ یانگ شد و با فرزند 28 ساله کیم جونگ ایل دیدار کرد.

پسر کیم جونگ ایل و برخی از سران ارشد کره شمالی خودروی حامل جنازه رهبر فقید این کشور را به سوی کاخ کوم سوسان همراهی می کنند. در قسمت عقبی این خودرو نیز چندین خودروی تشریفاتی و گارد ویژه در حال حرکت هستند.

افراد شرکت کننده در این مراسم حرکت های عجیب و غریبی را انجام می دادند و هنگامی که خودروی حامل جنازه رهبر فقید خود از مقابل آنها عبور می کرد در برابر آن تعظیم کرده که چنین حرکاتی این سوال را ذهن ایجاد کرده که آیا مردم کره شمالی به طور واقعی سوگواری می کنند یا خیر.

گفته می شود این مراسم که 11 روز پس از مرگ رهبر کره شمالی برگزار می شود، به مدت دو روز به طول بینجامد و ظهر روز پنجشنبه نیز حرکت تمامی قطارها و کشتی ها به احترام رهبر فقید کره شمالی متوقف شود.

کیم جونگ ایل رهبر69 ساله کره شمالی 17 دسامبر(26 آذر) ساعت 8:30 دقیقه صبح در قطاری که قصد بازدید از ناحیه ای در خارج از پایتخت را داشت، بر اثر حمله قلبی درگذشت.

کیم جونگ ایل از سال 1994 پس از مرگ پدرش رهبر این کشور کمونیست بوده و در سال 2008 دچار سکته مغزی شده بود و به همین دلیل زیاد در محافل عمومی حاضر نمی شد.

در پی اعلام خبر مرگ رهبر کره شمالی کیم جونگ اون که در دانشگاه بین الملل "برنی" سوئد تحصیل کرده، به عنوان جانشین وی معرفی شد.

خبر مرگ کیم جونگ ایل در حالی منتشر شد که پیونگ یانگ متعهد به انجام اقدامات اولیه برای توقف برنامه غنی سازی اورانیوم خود شده و به نظر می رسد آمریکا هم اکنون این فرصت را بدست آورده تا سیاست های خود را در این کشور کمونیستی پیاده کند و مذاکرات برای ازسرگیری مذاکرات شش جانبه از سرگرفته شود.

مذاکرات شش ‌جانبه میان کره شمالی و جنوبی، چین، روسیه، ژاپن و آمریکا از آگوست سال ۲۰۰۳ آغاز شد و هدف این مذاکرات پایان دادن به برنامه‌‌ های تسلیحات اتمی کره شمالی است. این مذاکرات از دسامبر سال ۲۰۰۸ متوقف شده است.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نیز در این میان اعلام کرد نیروی دریایی این کشور چندین رزمایش را در سال آتی با استفاده از هواپیماهای ضد زیردریایی به منظور افزایش توان نیروی دریایی برای شناسایی زیردریایی های کره شمالی برگزار می کند.