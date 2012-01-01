زلزله ای قدرتمند ژاپن را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، این زمین لرزه امروز یکشنبه در شرق و شمال شرقی ژاپن رخ داد اما تاکنون هیچ خبری از تلفات جانی و یا مجروحان احتمالی مخابره نشده است.

مقام های سازمان هوا شناسی ژاپن از تکان های شدید ساختمان ها در منطقه زلزله خبر داده اند، اما هشدار سونامی اعلام نشده است.

آژانس هواشناسی ژاپن زمان این زمین لرزه را ساعت 2.28 دقیقه بعدازظهر به وقت محلی و کانون آن را دریای اطراف جزیره "توری شیما" در 600 کیلومتری جنوب توکیو اعلام کرد.

شرکت برق ژاپن اعلام کرده که این زمین لرزه هیچ آسیبی به نیروگاه آسیب دیده فوکوشیما وارد نکرده است.