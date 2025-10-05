  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی هونشو ژاپن را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی هونشو، ژاپن را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهربه نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۷.۳۷ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۱.۷۸ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

کد خبر 6612238

