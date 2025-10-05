به گزارش خبرنگار مهربه نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۷.۳۷ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۱.۷۸ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی هونشو، ژاپن را لرزاند.
