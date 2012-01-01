کارگردانان ایرانی جوایز اصلی جشنواره فیلم کردی سلیمانیه را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره جشنواره فیلم کردی سلیمانیه با معرفی برگزیدگان در سالن توار شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق به پایان رسید و فیلمسازان ایرانی با هفت کاندید در هفت بخش مختلف، موفق به دریافت پنج جایزه "آهوی زرین"، جایزه نقدی و دیپلم افتخار این جشنواره شدند و نیمی از جوایز جشنواره فیلم کردی سلیمانیه را با خود به ایران آوردند.

در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم کردی سلیمانیه، ابتدا فیلم سینمایی "مصائب چارلی" به کارگردانی علیرضا سعادت نیا از ایران به روی پرده رفت و در ادامه "آزاد سوزه" دبیر این جشنواره در مورد اهمیت برگزاری چنین جشنواره هایی با حضور آثار کارگردان کشورهای مختلف جهان به ایراد سخنرانی پرداخت.

در بخش دیگری از مراسم اختتامیه این جشنواره، به خاطر یک عمر فعالیت هنری و مداومت در رشته هنری خود، با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه از پنج هنرمند پیشکسوت سینمای اقلیم کردستان عراق "آزاد جلال" کارگردان و بازیگر، خانم "آلا عمر" بازیگر، "آزاد حمه بچکول" بازیگر، خانم "شادان فؤاد" بازیگر و "ظاهر علی" کارگردان و بازیگر تقدیر و تجلیل شد.

در بخش مسابقه فیلمهای سینمایی چهارمین دوره جشنواره فیلم کردی سلیمانیه، تندیس جشنواره، جایزه نقدی و دیپلم افتخار بهترین فیلم جشنواره به فیلم سینمایی "پسر بابل" به کارگردانی محمد الدراجی از کشور عراق اهدا شد و همچنین تندیس جشنواره، جایزه نقدی و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی به "شیار عبدی" برای کارگردانی فیلم سینمایی راه رفتن از کشور آلمان اهدا شد.

اعضای هیئت داوران بخش رقابتی فیلم کوتاه این جشنواره، که عبارت بودند از هشام زمان، حسن علی، کامران شوقی، احمد محمود و آسو عمرسواره آراء خود را در بخش های مختلف این جشنواره بدین شرح اعلام کردند:

بهترین صدا: جایزه آهوی زرین، جایزه نقدی و دیپلم افتخار به سرحد دوملو برای طراحی صدای فیلم کوتاه "دوچرخه" از ترکیه.

بهترین موسیقی: جایزه آهوی زرین، جایزه نقدی و دیپلم افتخار به بهروز شهامت برای موسیقی فیلم کوتاه "چرا؟؟" از ایران.

بهترین تدوین: جایزه آهوی زرین، جایزه نقدی و دیپلم افتخار به سام بولد برای تدوین فیلم کوتاه "روژین" از انگلستان.

بهترین تصویربرداری: جایزه آهوی زرین، جایزه نقدی و دیپلم افتخار به سرحد دوملو برای تصویربرداری فیلم کوتاه "دوچرخه" از ترکیه.

بهترین بازیگر زن: جایزه آهوی زرین، جایزه نقدی و دیپلم افتخار به شفان جهانی برای بازی در فیلم کوتاه "روژین" از انگلستان.

بهترین بازیگر مرد: جایزه آهوی زرین، جایزه نقدی و دیپلم افتخار به نظمی کریک برای بازی در فیلم کوتاه "پیاده رو" از آلمان.

بهترین فیلمنامه: جایزه آهوی زرین، جایزه نقدی و دیپلم افتخار به جلال ساعدپناه برای نوشتن فیلمنامه فیلم کوتاه "صدای باران" از ایران.

بهترین کارگردانی: جایزه آهوی زرین، جایزه نقدی و دیپلم افتخار به جلال ساعدپناه برای کارگردانی فیلم کوتاه "صدای باران" از ایران.

بهترین فیلم مستند: جایزه آهوی زرین، جایزه نقدی و دیپلم افتخار به فیلم مستند بهره خورشید به کارگردانی"هیوا طاها مصطفی" از اقلیم کردستان عراق.

بهترین فیلم ویژه کودکان: جایزه آهوی زرین، جایزه نقدی و دیپلم افتخار به فیلم کوتاه انار میوه بهشت به کارگردانی "تیمور قادری" از ایران.

بهترین فیلم: جایزه آهوی زرین، جایزه نقدی و دیپلم افتخار به فیلم کوتاه صدای باران به کارگردانی "جلال ساعدپناه" از ایران.

چهارمین دوره جشنواره فیلم کردی سلیمانیه با نمایش هفت فیلم سینمایی، 30 فیلم کوتاه داستانی و هفت فیلم کوتاه مستند در بخش رقابتی از کارگردانان کشورهای ایران، عراق، ترکیه، فرانسه، هلند، انگلستان، بلژیک و سوریه در روزهای سه تا 10 دی ماه سال جاری در تالار توار شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق برگزار شد.