کمیته دانش ‌بیان در استان همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیری عصر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: دولت به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در استان همدان تسهیلات 250 میلیون تومانی در نظر گرفته است.

پیری با بیان اینکه تحقق این امر امکان پرداخت وام به پژوشگران، مخترعان و صاحبان ایده را فراهم می‌آورد، گفت: هر حرکتی در پژوهش و فناوری نیازمند ایجاد بار فرهنگی خاص است که باید با ملموس کردن آن در بین مردم زمینه اجرایی شدن امر پژوهش را در جامعه عملی کرد.

سیستم فن بازار در استان همدان اجرا خواهد شد

وی در رابطه با نحوه حمایت پارک علم و فناوری استان همدان در جذب سرمایه‌گذار برای ایده‌های فناورانه اظهار داشت: در کشور سیستم فن بازار به منظور جذب سرمایه‌گذار برای ایده‌های فناورانه راه‌اندازی شده که این سیستم در استان همدان نیز اجرا خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان اضافه کرد: در همین راستا با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن همدان تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده است.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری استان همدان از بودجه تخصیصی خود به منظور حمایت از ایده‌های نو و مرکز رشد تسهیلات پنج تا 35 میلیون تومانی قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند، گفت: در سال گذشته 900 میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان نخستین حرکت در امر فناوری را ایجاد حساسیت در جامعه عنوان کرد و افزود: اگر مردم نسبت به پژوهش حساس شوند این نوع نگاه یک ضمانت برای اجرایی شدن پژوهش است.

وی با تاکید بر اینکه توجه تشریفاتی به امر پژوهش مقوله‌ای است که نباید مدنظر قرار گیرد، گفت: توجه به نیاز جامعه و تداوم امر پژوهش در راستای ارتقا سطح دانش جامعه ضروری است.

مجوز مرکز رشد همدان وابسته به پارک علم و فناوری استان همدان صادر شد

پیری در ادامه از صدور مجوز مرکز رشد شهرستان همدان وابسته به پارک علم و فناوری استان همدان خبر داد و گفت: در هفته پژوهش و فناوری امسال نیز مجوز راه‌اندازی مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی از سوی مرکز بهداشت صادر شد.

رئیس پارک علم و فن آوری استان همدان با تاکید بر اینکه فرهنگ پژوهش و تحقیقات باید کاربردی و نهادینه شود، افزود: امنیت، زمینه تحقیقات و پژوهش را در جامعه فراهم می کند.

وی با بیان اینکه بنیاد نخبگان متولی حمایت از مخترعان و پژوهشگران است گفت: با آغاز فعالیت بنیاد نخبگان، این موسسه به طور رسمی از اختراع و ثبت اختراعات مخترعان در استان همدان حمایت می کند.

پیری با اشاره به اینکه ثبت به موقع اختراع و مالکیت معنوی اختراع از دغدغه های مسئولان پارک علم و فن آوری است، گفت: در این راستا نیز مرکز حمایت از مالکیت معنوی در منطقه غرب کشور ایجاد می شود.