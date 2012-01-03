به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کیومرث هاشمی با حضور در گردهمایی روسای تربیت بدنی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور در باشگاه فرهنگیان تهران اجرای نظام 3-3-6 را اولین گام در راستای تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش خواند و اظهار کرد: تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیازمند همکاری فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده‌هاست.

هاشمی، تخلیه انرژی دانش آموزان با استفاده از ورزش کردن را از محاسن درس تربیت بدنی خواند و تاکید کرد: ساعات درس تربیت بدنی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که دانش آموزان فرصت فکر کردن به موضوع دیگری جز ورزش را نداشته باشند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه پس از منصوب شدن حاجی بابایی در وزارت آموزش و پرورش، ورزش دانش آموزی از حاشیه خارج شده است، خاطر نشان کرد: کمبود نیروی انسانی در درس تربیت بدنی از بزرگ‌ترین مشکل‌ها در ورزش دانش آموزی بود که با عنایت دکتر حاجی بابایی در جذب نیروی انسانی در این رشته این مشکل برطرف شد.

وی با تاکید بر موفقیت 90 درصدی طرح "سباح" تصریح کرد: موفقیت اجرای این طرح، ثمره عنایت وزیر آموزش و پرورش و تلاش ادارات تربیت بدنی استان‌های سراسر کشور است.

هاشمی با اشاره به اهمیت امر ورزش دانش آموزی افزود: استفاده از ظرفیت درس تربیت بدنی مهمترین گام در پیشگیری از بروز ناهنجاری‌ها در جامعه‌ است.

وی با تاکید بر اینکه ایران بیشترین سرانه فضاهای ورزشی در بین کشورهای منطقه را دارد، تصریح کرد: استفاده از فضاهای موجود باید با دقت و مدیریت قوی پیگیری شود.