طرح مجتمع تجاری رفاهی در کرج ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد حسینی با بیان اینکه پارک ایران زمین در منطقه عظیمیه احداث می شود، افزود: این پارک در زمین خالی ضلع شنال شرقی پارک قرار دارد.

وی مساحت پارک ایران زمین را یک هزار و800 متر مربع ذکر و عنوان کرد: زیربنای این پارک نیز 9 هزار متر است.

مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرج با اشاره به مساحت طرح مجتمعایران زمین گفت: مساخت این طرح 169 هزار متر مربع است و مالکیت زمین آن نیز متعلق به شهرداری است.

حسینی اظهار داشت: مجتمع تجاری ایرانزمین با جذب حدود 10 میلیارد تومان اعتبار سرمایه گذار بخش خصوصی احداث می شود.

وی گفت: طبق برآوردهای انجام شده پیشبینی می شود پس از اتمام این پروژه 30 میلیارد تومان آورده وارد چرخه اقتصاد شهری کرج شود.

وی در تشریح چگونگی احداث اینمجتمع گفت: با انجام اقدامات کارشناسی شده توسط مسئولان ذیربط مراحل اداری احداثمجتمع تجاری ایران زمین در شورای اسلامی شهر کرج مصوب شده و در حال حاضر نیزدرانتظار اخذ مجوز پروانه ساختمانی است.

حسینی طراحی این مجتمع تجاری را کم نظیرعنوان کرد و افزود: این مجتمع دارای دو طبقه پارکینگ و سه طبقه تجاری است که هر طبقه آن یک هزار و 800 متر مربع مساحت دارد.

وی با بیان اینکه طبقه اول این مجتمع، به صورت تجاری دیده شده است، گفت: طبق طراحی و معماری انجام شده، در طبقات اصلی این مجتمع رستوران، کافی شاپ و شهربازی سرپوشیده ایجاد می شود.

مدیر مشارکتها و سرمایه گذاری شهرداریکرج با اشاره به احداث شهربازی سرپوشیده در این مجتمع تجاری، افزود: به کارگیری مجهزترین وسایل بازی کودکان از مزیتهای مثبت این شهربازی است.

حسینی با تاکید بر ضرورت ایجاد منابعدرآمدی پایدار برای شهرداری عنوان کرد: جلب مشارکت شهروندان مستعد و علاقه مند بهمشارکت در اجرای پروژه های عمرانی ،خدماتی، تبلیغاتی نقش بسزایی در رونق و توسعه شهر دارد.

وی گفت: هدف شهرداری به عنواناداره و سیستم خدمات رسان انتفاع شهر و شهروندان است که برای تحقق آن نیز از همهتوان و ظرفیت های موجود استفاده می کند.