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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

طرح مجتمع تجاری رفاهی در کرج ایجاد می شود

طرح مجتمع تجاری رفاهی در کرج ایجاد می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرج از اجرای طرح تجاری رفاهی و اداری پارک ایران زمین با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد حسینی با بیان اینکه پارک ایران زمین در منطقه عظیمیه احداث می شود، افزود: این پارک در زمین خالی ضلع شنال شرقی پارک قرار دارد.

وی مساحت پارک ایران زمین را یک هزار و800 متر مربع ذکر و عنوان کرد: زیربنای این پارک نیز 9 هزار متر است.

مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرج با اشاره به مساحت طرح مجتمعایران زمین گفت: مساخت این طرح 169 هزار متر مربع است و مالکیت زمین آن نیز متعلق به شهرداری است.

حسینی اظهار داشت: مجتمع تجاری ایرانزمین با جذب حدود 10 میلیارد تومان اعتبار سرمایه گذار بخش خصوصی احداث می شود.

وی گفت:  طبق برآوردهای انجام شده پیشبینی می شود پس از اتمام این پروژه 30 میلیارد تومان آورده وارد چرخه اقتصاد شهری کرج شود.

وی در تشریح چگونگی احداث اینمجتمع گفت: با انجام اقدامات کارشناسی شده توسط مسئولان ذیربط مراحل اداری احداثمجتمع تجاری ایران زمین در شورای اسلامی شهر کرج مصوب شده و در حال حاضر نیزدرانتظار اخذ مجوز پروانه ساختمانی است.

حسینی طراحی این مجتمع تجاری را کم نظیرعنوان کرد و افزود: این مجتمع دارای دو طبقه پارکینگ و سه طبقه تجاری است که هر طبقه آن یک هزار و 800 متر مربع مساحت دارد.

وی با بیان اینکه طبقه اول این مجتمع، به صورت تجاری دیده شده است، گفت: طبق طراحی و معماری انجام شده، در طبقات اصلی این مجتمع رستوران، کافی شاپ و شهربازی سرپوشیده ایجاد می شود.

مدیر مشارکتها و سرمایه گذاری شهرداریکرج با اشاره به احداث شهربازی سرپوشیده در این مجتمع تجاری، افزود: به کارگیری مجهزترین وسایل بازی کودکان از مزیتهای مثبت این شهربازی است.

حسینی با تاکید بر ضرورت ایجاد منابعدرآمدی پایدار برای شهرداری عنوان کرد: جلب مشارکت شهروندان مستعد و علاقه مند بهمشارکت در اجرای پروژه های عمرانی ،خدماتی، تبلیغاتی نقش بسزایی در رونق و توسعه شهر دارد.

وی گفت: هدف شهرداری به عنواناداره و سیستم خدمات رسان انتفاع شهر و شهروندان است که برای تحقق آن نیز از همهتوان و ظرفیت های موجود استفاده می کند.

کد مطلب 1500337

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