12 میلیون لیتر سوخت بین کشاورزان سنندج توزیع شد

فرید سپری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مقدار سوخت شامل 12 میلیون و 300 هزار لیتر نفت و گاز و 179 هزار لیتر نفت سفید بوده که به بهره برداران و کشاورزان شهرستان سنندج تحویل داده شده است.

وی افزود: توزیع سوخت در میان بهره برداران در راستای هدفمند سازی یارانه ها و به منظور تامین سوخت بخش کشاورزی، دامپروری و سایر بخش های مرتبط صورت گرفته است و انتظار می رود که در راستای حمایت کشاورزان این برنامه همچنان ادامه داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج گفت: این میزان سوخت در بین 95 واحد دامداری، شش واحد آبزیان، چهار واحد پرورش قارچ، 210 دستگاه موتور پمپ، 66 دستگاه کمباین و هزار و 170 دستگاه تراکتور توزیع شد.

سپری در پایان گفت: جهاد کشاورزی شهرستان سنندج با هدف کمک به کشاورزان برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داده است که انتظار می رود با اجرایی کردن این برنامه ها شاهد افزایش تولید در تمامی بخش ها در این شهرستان باشیم.

