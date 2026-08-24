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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸

مخالفت افکار عمومی آمریکا با جنگ طلبی علیه ایران شدت گرفت

مخالفت افکار عمومی آمریکا با جنگ طلبی علیه ایران شدت گرفت

نتایج تازه ترین نظرسنجی حکایت از آن دارد که افکار عمومی آمریکا به شدت مخالف سیاست های جنگ طلبانه آمریکا علیه ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش رویترز بر اساس نظرسنجی جدید این خبرگزاری و ایپسوس، حمایت مردم آمریکا از جنگ با ایران به پایین‌ترین سطح خود از روزهای ابتدایی این درگیری رسیده است؛ روندی که به تداوم پایین بودن محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در سطحی بی‌سابقه کمک کرده است.

این نظرسنجی که طی چهار روز انجام شده، نشان می‌دهد تنها ۳۱ درصد آمریکایی‌ها از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران حمایت می‌کنند.

این رقم در نظرسنجی ماه مارس (فروردین/ اردیبهشت) رویترز/ایپسوس ۳۷ درصد و اوایل ماه جاری میلادی (ژوئن) ۳۴ درصد بوده است.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، کاهش حمایت عمومی عمدتاً ناشی از کاهش حمایت جمهوری‌ خواهان از جنگ بوده است.

حدود ۶۹ درصد از پاسخ‌ دهندگان جمهوری‌خواه همچنان از جنگ حمایت کرده‌اند؛ در حالی که این میزان در ماه مارس (فروردین/ اردیبهشت) ۷۷ درصد بود.

کد مطلب 6926739

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