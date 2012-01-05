جزئیات طرح امنیتی اربعین/ افزایش تلفات انفجارهای تروریستی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف، 70 کشته و دهها زخمی به جا گذاشته است.



از سوی دیگر، فرماندهی عملیات فرات مرکزی درباره تهدید بزرگ علیه زائران اربعین هشدار داد.



سرلشگر ستاد عثمان الغانمی فرمانده عملیات فرات مرکزی از استقرار حدود 77 هزار نیروی امنیتی در استانهای کربلا، نجف و بابل خبر داد، اما در عین حال هشدار داد تهدید بزرگ علیه اربعین هنوز وجود دارد.



الغانمی به السومریه گفت اربعین امام حسین(ع) در حالی می آید که با تهدید بزرگ دشمنان روبرو هستیم به همین سبب طرح استقرار زودهنگام نیروهای امنیتی برای تامین امنیت زائران به بالاترین حد خود اجرا شده است.



وی افزود : گروههای مسلح سالهاست که برای هدف قرار دادن و حمله به مراسم دینی تلاش می کنند تا بیشترین تلفات را به غیرنظامیان وارد کنند.



وی گفت اجرای طرح امنیتی ویژه اربعین از 28 دسامبر سال گذشته میلادی(7 دی) آغاز شده است که نشان می دهد فرماندهان وجود چالشهای جدی در زمینه امنیتی را درک می کنند.



الغانمی با اشاره به حرکت زودهنگام زائران به سمت کربلای معلی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی اعلام کرد برای حفظ امنیت زائران، 30 هزار نیروی امنیتی در کربلا، 25 هزار نیرو در استان بابل و 22 هزار نیرو در نجف اشرف مستقر شده اند.



این مقام امنیتی عراق همچنین از دستگیری 25 فرد تحت پیگرد در مناطق مختلف استان کربلا طی 48 ساعت گذشته خبر داد.



مقامات محلی در کربلا پیش بینی می کنند در مراسم اربعین حسینی، میلیونها زائر شرکت کنند که هزاران نفر از آنها را اعراب و غیر عربها تشکیل خواهند داد.



اربعین حسینی یکی از مهمترین مناسبتهای دینی پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به شمار می رود که در فضاهایی از حزن و اندوه به ویژه در کربلای معلی برگزار می شود، همچنین هزاران هیئت و دسته عزاداری به صورت پیاده از مناطق مختلف عراق در حال حرکت به سمت کربلا هستند که البته از کینه دیرینه گروههای تروریستی تکفیری در امان نیستند که با خودروهای بمبگذاری و بمبهای دست ساز در مسیر هیئتهای عزاداری حسینی به ارتکاب جنایات هولناک دست می زنند.



آخرین آمار انفجارهای تروریستی در ناصریه



از سوی دیگر بیمارستان الناصریه مرکز استان ذی قار امروز پنجشنبه اعلام کرد تا کنون اجساد 125 شهید و مجروح دو انفجار رخ داده در غرب این شهر را تحویل گرفته است.



تروریستها این جنایت را علیه زائرانی که در حال حرکت به سمت کربلای معلی در جاده ناصریه - بطحاء در غرب ناصریه بودند، مرتکب شدند.



به گزارش مهر، شبکه العربیه بدون اینکه این جنایات هولناک را تروریستی توصیف کند، اعلام کرد در رشته انفجارهایی که جنوب عراق را لرزاند، 30 نفر کشته و 70 نفر زخمی شدند.



خبر دیگر اینکه یک منبع در پلیس استان بابل اعلام کرد چهار عضو شبکه تروریستی القاعده از جمله یک زن در شمال این استان دستگیر شدند که برای حمله تروریستی به زائرانی که به سمت کربلا برای شرکت در مراسم اربعین حسینی حرکت می کنند، برنامه ریزی می کردند.



بغداد پایتخت عراق و حومه آن نیز شاهد چندین انفجار تروریستی بود که دهها نفر براثر آن کشته و زخمی شدند.