علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع ۷۴۰۰ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان مرکزی تعریف شده که از این تعداد، ۳۵۳۲ واحد مربوط به پروژه‌های بنیاد مسکن و حدود ۳۸۰۰ واحد مربوط به سایر پروژه‌های ساخت است.

وی افزود: از مجموع ۳۵۳۲ واحد پروژه‌های بنیاد مسکن، تاکنون ۶۶۲ واحد به مرحله اخذ پایان کار رسیده و ۴۹۶ واحد نیز به متقاضیان تحویل شده است.

عسگری تصریح کرد: حدود ۲۷۰۰ متقاضی به پروژه‌ها تخصیص یافته‌اند و پروژه‌های بنیاد مسکن در مجموع به ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی رسیده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه زمان‌بندی، ۱۴۷۲ واحد از ۳۵۰۰ واحد پروژه‌های بنیاد مسکن استان مرکزی تا پایان امسال آماده افتتاح و تحویل به متقاضیان خواهد شد.

عسگری تاکید کرد: برخی پروژه‌ها با اتمام عملیات اصلی، تنها مراحل تکمیل و نصب نهایی را پیش‌رو دارند و پیش‌بینی می‌شود برخی واحدها طی ۱۰ روز آینده آماده افتتاح شوند.

پیشرفت پروژه‌های محلات، مهاجران و سایر شهرهای استان مرکزی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: پروژه یاس محلات شامل ۴۰ واحد در پنج بلوک هشت‌واحدی است که در حال حاضر عملیات دیوارکشی حیاط، سیم‌کشی و نصب آسانسور در آن در حال انجام است و پس از تکمیل این مراحل، آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی افزود: فرآیند انتخاب واحد متقاضیان در این پروژه انجام شده و برای شش بلوک دیگر نیز انتخاب واحد متوازن با هدف تسهیل فرآیند فروش اقساطی از سوی بانک مسکن انجام شده است.

عسگری ادامه داد: عملیات آسفالت ۹۶ واحد پروژه مهاجران انجام شده و ۶۴ واحد این پروژه بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند؛ همچنین عملیات محوطه‌سازی و آماده‌سازی معابر در حال اجراست.

وی تاکید کرد: برای پروژه‌ها برنامه مشخصی تدوین شده و تلاش می‌کنیم مطابق وعده داده‌شده، واحدها را در زمان مقرر به متقاضیان تحویل دهیم، اما بخشی از پروژه‌ها به دلیل کسری آورده متقاضیان با مشکل مواجه هستند.

مشکل زنجیره تأمین مالی ۳۲۰ واحد با بانک مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی با اشاره به مشکلات موجود در تأمین مالی پروژه‌ها گفت: یکی از مشکلات استان در بانک مسکن، مربوط به زنجیره ۳۲۰ واحدی است که تمدید تسهیلات آن هنوز انجام نشده و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.

وی افزود: در برخی پروژه‌ها موضوع متمم ۸۵۰ میلیون تومانی تسهیلات مطرح است و برخی بلوک‌ها آماده ورود به مرحله فروش اقساطی هستند؛ به‌گونه‌ای که برای این پروژه‌ها متقاضی آماده نیز وجود دارد.

عسگری تصریح کرد: در صورت رفع مسائل مربوط به زنجیره تسهیلات و تأمین مالی، پروژه‌های اراک، دلیجان، خمین، یاس محلات و تفرش ظرفیت رسیدن به مرحله افتتاح و تحویل به متقاضیان تا پایان شهریورماه را دارند.

۱۲۸۵ متقاضی در دهک‌های مشمول نیازمند حمایت هستند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: ۱۲۸۵ متقاضی در دهک‌های مختلف قرار دارند که بخشی از آنها مددجویان بهزیستی و سایر گروه‌های حمایتی هستند و با توجه به میزان آورده تأمین‌شده، نیازمند حمایت بیشتری برای تکمیل پروژه‌ها هستند.

وی افزود: در سطح استان ۱۷۴ متقاضی دارای آورده کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بوده و در مجموع، تعداد قابل توجهی از متقاضیان در شرایط مالی بحرانی قرار دارند و نیازمند تأمین منابع برای جبران کسری آورده خود هستند.

عسگری تصریح کرد: در شهر خمین، ۱۸ متقاضی دارای آورده کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان هستند که چهار نفر از آنها تحت پوشش کمیته امداد و پنج نفر نیز تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود در صورت امکان، متقاضیانی که توان تأمین آورده مورد نیاز را ندارند ساماندهی شوند تا واحدهای مربوطه بتواند برای تکمیل پروژه، پرداخت مطالبات پیمانکاران و جبران کسری منابع مورد استفاده قرار گیرد.

عسگری تاکید کرد: درخواست شده است در صورت امکان، سقف حمایت مالی از متقاضیان بحرانی با توجه به شرایط زمانی پروژه‌ها افزایش یابد تا روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن متوقف نشود.