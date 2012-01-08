رکن اساسی در گزینش نیروی انسانی لیاقت و تعهد به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایینژاد ظهر یکشنبه در جمع گزینشگران هسته گزینش دستگاههای استان اصفهان با اشاره به اینکه گزینش مرحله نخست پذیرش افراد را برعهده دارد، اظهار داشت: تایید صلاحیت اولیه با گزینش و ادامه روند این صلاحیت برعهده سایر دستگاههای نظارتی و حراستی است.
وی با بیان اینکه با واگذاری صلاحیت به گزینش کار این نهاد بسیار سنگین و بهدنبال آن مشکلاتی بروز میکند، افزود: گزینش مسئول پیدا کردن نیرو نیست و فقط معرفی و تایید صلاحیت اولیه را برعهده دارد.
وی ادامه داد: حراست ادامه دهنده تایید صلاحیت اولیه گزینش است و لیاقت افراد را سنجیده و ارتقایدرجه را از همین طریق برای افراد لایق صادر میکند که این امر دلیل بر نقص در هسته گزینش نیست.
طباطبایینژاد به نقلی از مرحوم علامه طباطبایی در مورد شرایطی که هر مسلمان برگزیده و اسوه باید داشته باشد پرداخت و بیان داشت: هر مسلمانی باید اهل ذکر و نیایش و صدق و وفا در امور خود باشد.
وی همچنین به دو خصلت بارز دیگر اشاره کرد و گفت: علاوه بر تقوا و پرهیزگاری باید هر فردی عدالت اسلامی را رعایت و در عمل و گفتار و کردار صداقت داشته باشد.
امام جمعه اصفهان به مسئولیت سنگین گزینش گران اشاره کرد و بیانداشت: گزینش مرحله بسیار حساسی است بهنحوی که باید افرادی را گزینش کرد که اهل وفای به حکومت و امانتدار در گفتار باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید افراد منتخب اهل صدق و ولایت مطلقه و جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند، افزود: مسئله گزینش مهمترین کار است و در هر کاری رکن اساسی در انتخاب نیروی انسانی است.
طباطبایینژاد با بیان اینکه در بسیاری از ادارات افرادی متعهد هستند که با حداقل امکانات موجود بیشترین کارایی را دارند، ادامه داد: تاریخ نشان داده که اهمیت نیروی انسانی به حدی است که گاهی سرمنشاء تغییر و تحولات بزرگ شده است.
وی تصریح کرد: مهمترین و اساسیترین بخش نیروی انسانی در یک مجموعه است که در گزینش باید دقت شود که فردی منتخب شود که اهل طمع و ترس نباشد.
امام جمعه اصفهان به تربیت اسلامی در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: بسیاری از توطئههای دشمن ازجمله جدایی حوزه و دانشگاه از همین اموری است که دشمنان بر روی آن کار میکنند تا دانشجویان متدین در دانشگاهها کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه در مقابل سخن حق و دینداری از خصوصیات یک کارمند متدین است، ادامه داد: هرچند دینداری افراد خوب است اما مبادا در گزینش از سر دلسوزی افرادی انتخاب شوند که کارآمد نباشند.
طباطبایینژاد با تاکید به این نکته که افراد قوی را انتخاب کنید، گفت: در گزینش افراد خبره و کار بلدی را انتخاب کنید که علاوه بر تخصص در کار اهل تقوا، صدق و وفا باشد.
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