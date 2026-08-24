به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا همتی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه ۳۰۷ پروژه همزمان با هفته دولت آماده افتتاح و بهره برداری است، ادامه داد: این پروژه‌ها با اعتبار یک هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال در بخش‌های مختلف مسکن و عمران روستایی اجرا شده است.

وی اظهار کرد: از مجموع پروژه‌های قابل افتتاح، ۵۵ پروژه مربوط به بهسازی و اصلاح معابر روستایی با اعتبار ۴۷۰ میلیارد ریال، ۱۰۰ واحد مسکن روستایی با تسهیلات بانکی کم‌بهره و اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال و ۱۵۲ واحد طرح نهضت ملی مسکن با اعتبار ۹۸۸ میلیارد ریال است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با اشاره به اهمیت اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستایی توضیح داد: این طرح‌ها با استفاده از اعتبارات ملی، استانی، منابع داخلی و اعتبارات دهیاری‌ها به صورت مشارکتی اجرا شده و شامل خیابان‌سازی و آسفالت معابر، جدول گذاری، کف‌سازی بتنی و سنگفرش، اجرای دیوار حائل سنگی و احداث پل در روستاهای استان است.

همتی یادآور شد: تاکنون طرح بهسازی و اصلاح معابر روستایی در ۹۷ درصد روستاهای استان با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی ادامه داد: با دریافت و جذب قیر، عملیات آسفالت معابر در ۲۱۶ روستای استان به مساحت بیش از سه میلیون و ۴۷۷ هزار مترمربع انجام شده است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مقاوم‌سازی مسکن روستایی اظهار کرد: ارتقای کیفیت مسکن و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها نقش مهمی در کاهش خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان اضافه کرد: در همین راستا ۱۰۰ واحد مسکن روستایی که از تسهیلات کم‌بهره بنیاد مسکن برخوردار شده‌اند، در هفته دولت افتتاح می‌شوند.

همتی با اشاره به فعالیت بنیاد مسکن به عنوان کارگزار وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن افزود: این نهاد بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی را در قالب بنیاد ساخت و گروه ساخت در دست اجرا دارد.

وی خاطرنشان کرد: ۱۵۲ واحد مسکونی در قالب چهار پروژه احداث‌شده توسط بنیاد مسکن، با استفاده از تسهیلات بانکی و آورده نقدی متقاضیان در شهرستان های سمنان و شاهرود، همزمان با هفته دولت افتتاح و به متقاضیان تحویل خواهد شد.