مشکلی در تامین انشعابات برق وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستایی عصر چهارشنبه در نشست بررسی طرحهای عمرانی شهرستانهای مارگون و بویراحمد اظهار کرد: در حوزه خدمات مشترکان و تأمین انشعابات مورد نیاز پروژههای عمرانی، آمادگی داریم مشکلات موجود را بررسی کرده و در چارچوب ضوابط برای رفع آنها همکاری کنیم.
وی با اشاره به برخی دغدغههای پیمانکاران و مجریان طرحها افزود: در مواردی که موضوع تأمین انشعاب و هزینههای مرتبط با آن مطرح است، متقاضیان میتوانند با مراجعه به مجموعه شرکت، مسائل خود را مطرح کنند تا راهکارهای لازم برای تسریع در روند کار ارائه شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت فعال شدن همزمان چند جبهه کاری در پروژههای عمرانی تأکید کرد و گفت: هرچه تعداد کارگاههای فعال بیشتر شود، روند پیشرفت فیزیکی طرحها نیز سرعت بیشتری خواهد گرفت.
وی در ادامه به یکی از پروژههای مهم زیرساختی منطقه اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۶۳ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و عملیات اجرایی آن همچنان در حال انجام است.
روستایی افزود: سامانه انتقال آب این پروژه شامل حدود ۲۴ کیلومتر خط انتقال و ۶ کیلومتر تونل است و از نظر فنی و اقتصادی یکی از توجیهپذیرترین پروژههای انتقال آب در کشور به شمار میرود.
وی تصریح کرد: هرچند هزینه اجرای این طرح بالا است، اما هزینه بهرهبرداری آن بسیار پایین خواهد بود؛ زیرا در فرآیند انتقال آب نیاز به مصرف قابل توجه انرژی وجود ندارد و همین موضوع مزیت مهم اقتصادی برای پروژه ایجاد کرده است.
ابرازمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع اجرایی، روند پیشرفت پروژه شتاب بیشتری گرفته و زمینه بهرهبرداری از آن در موعد مقرر فراهم شود.
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