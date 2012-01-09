موسی سوری امروز در گفتگو با مهر درباره احتمال اخراج سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: در حال حاضر اخراج این شرکت پیمانکاری به دلیل تاخیر در طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی به هیچوجه صحت ندارد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به دستور جدید رستم قاسمی وزیر نفت برای تسریع در عملیات اجرایی برخی از فازهای در دست اجرای میدان پارس جنوبی تصریح کرد: براساس دستورات جدید وزیر نفت، ضرب‌الاجل و مهلت 45 روزه‌ای برای برخی از پیمانکاران شاغل در فازهای مختلف پارس جنوبی تعیین شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه مطابق با این ضرب الاجل شرکت‌های پتروپارس، اویک و ایدرو در روند اجرایی طرح توسعه فازهای 17، 18، 19، 20 و21 پارس جنوبی برنامه جبران تاخیر ارایه کنند.

وی با تاکید بر اینکه این برنامه زمان بندی از یکم دی‌ماه امسال آغاز شده است، بیان کرد: باید این شرکت‌های پیمانکاری حداکثر در مدت 45 روز برنامه‌های جبرانی برای شتاب در طرح توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی را اجرایی کنند.

سوری همچنین با اشاره به اینکه وجود برخی از مشکلات همچون تامین کالا و یا اختصاص منابع مالی برای توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی را قبول داریم، تاکید کرد: با این وجود در سال جاری مجموعه وزارت نفت تدابیر و حمایت های لازم برای تسریع در اجرای پروژه‌ها را نسبت به پیمانکاران در دستور کار داشته است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر اینکه اگر این پیمانکاران در فرصت باقی مانده نسبت به اجرای طرح‌های جبرانی برای پوشش تاخیرها اقدام نکنند وزرات نفت تصمیم‌های جدیدی خواهد گرفت، تبیین کرد: ایدرو یک سرمایه ملی و یک ظرفیت پیمانکاری برای توسعه صنایع نفت و گاز کشور است اما همه مجموعه ها در کنار نقاط قوت دارای یکسری نقاط ضعف هم هستند.

سوری با اعلام اینکه مجموعه وزارت نفت هیچگونه استثنایی بین پیمانکاران پارس جنوبی قائل نیم‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اخراج مجموعه ایدرو از طرح‌های توسعه پارس جنوبی به هیچوجه صحت ندارد.